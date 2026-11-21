Noticias del equipo

El Alavés llega al partido con dos bajas confirmadas en su plantilla: Mikel Rodríguez y Facundo Garcés no estarán disponibles para Quique Sánchez Flores, quien deberá reorganizar sus opciones para el encuentro. No hay suspensiones registradas en el equipo local, aunque se espera que el técnico ofrezca más detalles sobre el once previsto conforme se acerque la cita.

El Deportivo de A Coruña, dirigido por Antonio Hidalgo, afronta el desplazamiento con la baja de Zakaria Eddahchouri. El resto de la plantilla gallega está disponible, sin sanciones que limiten la convocatoria. Ambos equipos podrían completar sus novedades de cara al partido a medida que avance la semana.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

El Estadio Mendizorroza de Vitoria acoge el encuentro de Primera División entre el Deportivo Alavés y el Deportivo de A Coruña, dos equipos que llegan al partido con necesidades distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos en la tabla.

El conjunto babazorro atraviesa un momento irregular. Quique Sánchez Flores no ha conseguido estabilizar a su equipo, que acumula dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro compromisos ligueros, con una abultada derrota ante el Barcelona como resultado más llamativo de las últimas semanas.

El Deportivo de A Coruña llega en mejor estado de forma. Los gallegos vienen de encadenar victorias ante Osasuna y Auriense en Copa del Rey, y aunque su registro de los últimos cinco partidos no es brillante, sí transmite mayor solidez que el rival.

La posición en la tabla refleja ese equilibrio relativo entre ambos: el Deportivo ocupa el noveno puesto, mientras que el Alavés se sitúa en el decimosegundo, con margen para mejorar en las próximas jornadas.

El historial entre ambos clubs no es extenso en el fútbol de élite, pero los precedentes apuntan a encuentros disputados. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

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Estado de forma

El Alavés presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate a cero ante el Sevilla en LaLiga, aunque el dato más impactante del tramo es la derrota 6-1 contra el Barcelona. En Copa del Rey, los babazorros se impusieron por 6-1 al Anaitasuna, y también sumaron un punto ante el Málaga con un 1-1. En total, el equipo marcó 10 goles y encajó 10 en ese período.

El Deportivo de A Coruña acumula una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, más una victoria en Copa del Rey. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante el Espanyol, mientras que antes de eso se impusieron al Osasuna por 2-1. Los gallegos han marcado seis goles y han encajado cinco en los últimos tres encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubs tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Copa del Rey, cuando el Alavés venció al Deportivo de A Coruña por 1-0 en el estadio gallego. En los cinco últimos precedentes disponibles, el Alavés acumula tres victorias frente a dos del Deportivo, con todos los encuentros repartidos entre la Primera División y la Copa del Rey entre 2017 y 2021.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa el noveno puesto, mientras que el Alavés se sitúa en la decimosegunda posición.