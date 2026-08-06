Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, sufrió una gran decepción tras la derrota de su equipo ayer ante el Real Betis, en la preparación para la nueva temporada.

El Arsenal encajó una sorprendente derrota ante el Real Betis, por 1-3 en el partido amistoso que enfrentó a ambos equipos en el estadio Aviva de la capital irlandesa, Dublín, como parte de la preparación de los dos conjuntos para el arranque de la nueva temporada.

El periódico "The Sun" señaló que la frustración de Mikel Arteta en la banda de Dublín demostró que sabe que el Arsenal no puede ganar otro título con facilidad con su plantilla actual.

La participación de jugadores como Reiss Nelson y Fábio Vieira fue un recordatorio de que el entrenador del Arsenal podría verse obligado a hacer un gran esfuerzo para incorporar más talento este verano.

El Arsenal mostró un nivel pálido cuando sufrió una contundente derrota ante el Real Betis en su primer partido de preparación de entidad antes del inicio de la temporada.

Su amistoso a puerta cerrada contra el MK Dons fue prácticamente una sesión de entrenamiento, mientras que su victoria del sábado por 4-1 sobre el Girona fue una tarea sencilla ante un equipo de segunda categoría.

Pero el partido de anoche fue una verdadera prueba ante un rival de la Liga de Campeones de Europa, en la que el Arsenal fracasó.

Hay un lado positivo en el hecho de que el Arsenal eche en falta a un buen número de estrellas del Mundial, incluidos Bukayo Saka, Declan Rice y el lesionado William Saliba.

Pero si este partido es indicativo de algo, Arteta estará deseoso de elevar el nivel del equipo con la incorporación de más jugadores.

La inminente llegada de Bruno Guimarães —cuya incorporación está prevista en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas— lograría exactamente eso, pero queda mucho trabajo por hacer.

Los informes apuntan a que el Real Madrid le ha ofrecido a Vinícius Júnior un contrato más lucrativo, lo que podría obstaculizar el ambicioso intento del Arsenal de fichar al destacado astro.

Kepa Arrizabalaga, otro ejemplo de un jugador por debajo del nivel exigido, fue el responsable del primer gol del Real Betis.

El español erró en la salida de un córner, dejando a Riquelme completamente solo en el segundo palo para empujar el balón a la portería con facilidad.

Kepa también fue parcialmente responsable del segundo gol. El jugador español regaló el balón al Betis con un despeje errado, lo que permitió a Nelson Deossa lanzar un impresionante disparo de larga distancia a la escuadra.

Christos Tzolis, la más reciente inversión de Arteta, dio un atisbo de esperanza para la nueva temporada cuando su córner perfecto cayó sobre la cabeza de Piero Hincapié para recortar la diferencia en favor de los gunners.

Pero otro error individual, esta vez un pase mal ejecutado de Kai Havertz, entregó de nuevo el balón al Betis antes del final de la primera parte, lo que permitió a Pablo Fornals marcar el tercer gol en la portería de Kepa.

Los numerosos cambios en la segunda parte alteraron el ritmo del partido, con un Arsenal que fue trastabillando hacia una derrota por 3-1.

Pero aquello fue un crudo recordatorio de que, si Arteta quiere alcanzar un lugar destacado esta temporada, fichar estrellas es algo imprescindible.