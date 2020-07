Alajuelense se despide de dos defensores para la próxima temporada

Primera División de Costa Rica: Cristopher Meneses y Kenner Gutiérrez no renovaron sus contratos, por lo que dejarán La Liga.

El Clausura 2020 finalizó con Alajuelense como subcampeón de por segundo torneo consecutivo y ahora llegó el momento de vacaciones para los futbolistas y redefinir los contratos con miras a la próxima temporada.

La decisión más reciente, anunciada por el propio club manudo, involucra a dos defensores que no seguirán en el plantel: se trata de Cristopher Meneses y Kenner Gutiérrez, quienes no renovaron sus vínculos, por lo cual no seguirán en el conjunto comandado por Andrés Carevic.

Los primeros anuncios de cara al siguiente torneo: Agradecemos el esfuerzo de ambos jugadores. pic.twitter.com/OkCcq4gsTI — L.D.A. (@ldacr) June 30, 2020

Por el lado de Meneses, había llegado al equipo en 2015 después de dos años de estadía en el IFK Norrköping de . De esta manera, se corta una etapa que duró un lustro en Alajuelense, que sigue con la cuenta pendiente de festejar un título a nivel local (la última vez fue en 2013.

En tanto, Gutiérrez, de 31 años y mundialista con el seleccionado tico en 2018, fue parte del club de Alajuela desde 2009. Resta decidir cuáles serán las otras bajas para el Apertura 2020 y quiénes llegarán como refuerzos.