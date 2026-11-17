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En el Bosnia-Rumanía de la Nations League jugó Kerim Alajbegovic, futbolista bosnio de la Juventus nacido en 2007, que dio la asistencia para el gol de la victoria. En las últimas horas también han surgido rumores de mercado sobre el interés del Chelsea en él.

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Entre los jugadores a seguir en esta jornada de la Nations League estaba Kerim Alajbegovic, extremo de la Juventus nacido en 2007, que disputó en Zenica el partido en el que su selección, Bosnia y Herzegovina, venció 2-1 a Rumanía, correspondiente a la sexta jornada del Grupo 4 de la Liga B.

Alajbegovic firmó una actuación aceptable, que fue de menos a más en el tramo final: el exjugador del Salzburgo apareció al comienzo de la primera parte, cuando recibió el balón justo fuera del área y remató con un disparo raso y centrado que detuvo Otto Hindrich. En la segunda mitad, Alajbegovic lo intentó con otro remate, esta vez por encima del larguero, y, al final del partido, dio la asistencia para el gol de la victoria de su selección, marcado por Bajraktarevic con un gran zurdazo que entró por debajo del larguero.

Alajbegovic, nacido en 2007, ha disputado hasta ahora 14 partidos con la Juventus esta temporada (10 en la Serie A y 4 en la Europa League) y ha marcado 2 goles (uno en liga y otro en Europa). También suma una asistencia en 666 minutos de juego. Luciano Spalletti lo ha utilizado por la izquierda, por detrás de los delanteros, en el 4-2-3-1, pero Alajbegovic también tendrá que adaptarse a partir de ahora si el técnico de la Juventus decide adoptar de forma permanente el 3-5-2 o el 3-4-2-1.

Mientras tanto, en las últimas horas se ha señalado a Alajbegovic como posible objetivo del Chelsea en el mercado, después de que en verano estuviera en el punto de mira del Arsenal. Fue el propio Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, quien reveló cómo la Juve superó la competencia del Arsenal durante el pasado mercado de verano para hacerse con el talento bosnio.

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Sobre los rumores de mercado que han vinculado a Kerim Alajbegovic con el Chelsea, Fabrizio Romano habló en YouTube: "A propósito de esto, quería aclarar rápidamente un par de cosas que hemos leído hoy por ahí, porque, hablando de la Juve, muchos nos han preguntado por unos rumores que ya circulan sobre Alajbegovic y sobre McKennie; alguien ha hablado de que el Chelsea vuelve a interesarse por Alajbegovic", recoge TuttoJuve.com.

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Romano continúa: "No sé de dónde ha salido esta historia, pero para la Juventus, Alajbegovic ha sido un fichaje importante, un fichaje de presente y de futuro. La Juve cuenta plenamente con Alajbegovic, así que no sé de dónde sale esto. Creo que estas vinculaciones son un poco naturales porque el Chelsea intentó fichar a Alajbegovic en el pasado, pero, como decía en verano, lo veía como un jugador de proyecto: ficharlo, cederlo, dejarlo crecer, no darle un papel importante en el Chelsea desde el primer momento".

"Hoy, repito, para la Juventus, Alajbegovic es un jugador absolutamente fundamental, así que es un asunto que daría por zanjado en 5 segundos porque ni siquiera sé de dónde sale esta historia, aunque imagino de dónde sale esta historia", concluye Romano.

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En definitiva, la Juventus cree firmemente que Alajbegovic puede formar parte del núcleo del equipo del futuro. La Juventus invirtió una cantidad importante en su número 17 y, salvo que lleguen ofertas imposibles de rechazar (nadie es intransferible ante ofertas desorbitadas, como también explicó Carnevali), o que el propio jugador pida salir, Alajbegovic está considerado una de las piezas sobre las que construir la Juve del futuro.

A continuación, el texto del comunicado con el que la Juventus anunció el fichaje de Alajbegovic el pasado 2 de agosto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el Bayer 04 Leverkusen Fußball para la adquisición definitiva de los derechos deportivos del futbolista Kerim Alajbegovic por un importe de 30 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos adicionales por valor de 2 millones de euros; asimismo, se contemplan primas por un importe no superior a 5 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos deportivos. La Juventus ha firmado con el futbolista un contrato deportivo hasta el 30 de junio de 2031".