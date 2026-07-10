Al-Sisi recibirá a las estrellas de los Faraones tras su hazaña en el Mundial

El embajador Mohamed El-Shennawi, portavoz de la Presidencia de Egipto, informó que mañana sábado el presidente Abdel Fattah El-Sisi recibirá a la selección nacional de fútbol tras su histórica participación en el Mundial 2026.

Hoy, viernes, el portavoz lo ha anunciado en su página oficial de Facebook: «El presidente Abdel Fattah al-Sisi recibirá mañana a los jugadores, al cuerpo técnico y al equipo directivo».

A su regreso de Estados Unidos, la delegación fue recibida con entusiasmo en el aeropuerto de El Alamein como reconocimiento a su destacada actuación.

El presidente Al-Sisi ya había agradecido a los jugadores su actuación en el torneo, pese a la derrota ante Argentina.

El presidente publicó en su página oficial: «Gracias a los héroes de la selección por su digna actuación y por lograr un hito sin precedentes en la historia del fútbol egipcio. Estamos orgullosos de vosotros y de vuestro logro, y el futuro os depara lo mejor, si Dios quiere».

Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final en 2026.

Los Faraones cayeron 2-3 ante la campeona Argentina en un polémico partido y se despidieron del torneo.