La estrella marroquí Ismael Saibari, nuevo jugador del Bayern Múnich, habló sobre sus primeras impresiones tras incorporarse al club bávaro, y reveló lo que más le sorprendió durante sus primeras semanas en Alemania.

Sobre el cambio en su percepción del Bayern Múnich tras su llegada al club, Saibari dijo en una entrevista con el canal oficial de la Bundesliga en inglés, "Bundesliga EN": "La opinión predominante era que (el Bayern) es uno de los clubes más grandes del mundo".

Y añadió: "Pero cuando formas parte de él, ves lo enorme que es realmente. Era incluso más grande de lo que esperaba, pues aquí todo está al más alto nivel, desde el más pequeño de los detalles hasta el más grande. Esperaba que el club fuera grande, pero es más grande de lo que pensaba".

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Sobre sus primeras semanas y lo que le sorprendió de su nueva vida, Saibari dijo: "Todos fueron muy amables conmigo. El cuerpo técnico y los jugadores me ayudaron a sentirme bienvenido. Me siento como en casa aquí, así que estoy muy contento".

Y continuó el exjugador del PSV Eindhoven neerlandés: "Creo que lo que más me sorprendió fue la ciudad (Múnich), porque la gente fuera de Alemania piensa que Alemania es muy gris y no tan bonita. Pero me encanta Múnich de verdad como ciudad. Creo que eso fue lo que más me sorprendió".

Saibari brilló con el Eindhoven la temporada pasada, y también destacó junto a la selección marroquí en el Mundial de 2026, del que Marruecos se despidió a manos de Francia en cuartos de final.

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