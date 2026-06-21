Al-Shawali... ¡La voz de oro que se volvió una «maldición» para el fútbol árabe en el Mundial 2026!

El comentarista tunecino Essam Al-Shawali, una de las voces deportivas árabes más destacadas de la última década, se ha convertido en un «fantasma» que persigue a las selecciones árabes en el Mundial 2026 tras varias derrotas aplastantes.

Cada vez que ha narrado un encuentro de un equipo árabe (excepto Catar), ese equipo ha perdido, lo que ha generado burlas y preocupación entre los aficionados.

Todo empezó con la goleada de Suecia a Túnez (5-1), seguida de la derrota de Irak ante Noruega (4-1), Después narró Túnez-Japón (0-4) y Arabia Saudí-España (0-4).

La “maldición” también afectó a equipos africanos: Senegal cayó 1-3 ante Francia en el encuentro que narró, sumando cinco derrotas en seis partidos.

La única excepción fue el empate de Catar ante Suiza (1-1), donde los «Al-Anabi» sumaron su primer punto.

Las aficiones argelina y jordana temen por su encuentro del martes, que Al-Shawali comentará, alimentando la llamada «maldición del comentarista tunecino», ya viral en redes.