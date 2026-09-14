Al servicio de Mourinho: el Real Madrid cuenta con un banquillo de oro valorado en 600 millones

"Miraba al banquillo, y estaban todos los jugadores salvo los lesionados, y solo veía calidad". Así explicó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, su postura tras la victoria ante el Rayo Vallecano, en un momento en el que recupera progresivamente a varios de sus jugadores.

Esto también significa que debe tomar decisiones sobre quién juega y quién no, ya que, para dar a Diomandé su primera titularidad, el técnico portugués se vio obligado a mantener a Arda Güler en el banquillo, después de que el jugador brillara durante los 23 minutos que disputó sobre el terreno de juego. Y ahí empezaron las preguntas.

Mourinho dijo: "Güler juega mucho cuando está en el campo, pero estoy 100% seguro de que si Diomandé no hubiera sido titular, la primera pregunta habría sido: ¿cuándo va a jugar Diomandé?".

El diario AS señaló en un informe que Mourinho contaba ante el Rayo Vallecano con 12 jugadores esperando su turno, cuyo valor de mercado total ascendía a 537 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Tomemos al propio Güler como ejemplo, ya que su valor es de 90 millones de euros, lo que lo sitúa entre los 25 jugadores más caros del mundo en cuanto a valor de mercado.

El valor de Arda Güler por sí solo supera el valor de mercado de todo el Rayo Vallecano, que es de 86,85 millones de euros, y también sobrepasa el valor de otros 5 equipos de la Liga (Málaga, Alavés, Elche, Osasuna y Levante).

Junto al jugador turco se encontraban Tchouaméni, con 70 millones de euros, además de Huijsen, Arnold y Cucurella, campeón del mundo, con 60 millones de euros cada uno. También estaban Camavinga, con 50 millones; Endrick, con 40 millones; Brahim Díaz, con 35 millones; Carlos Espí, Thiago Pitarch y Raúl Asencio, con 20 millones cada uno; y Andriy Lunin, con 12 millones de euros.

Solo hay 19 clubes en todo el mundo cuyas plantillas tienen un valor de mercado superior a los 537 millones de euros que representaban los 12 suplentes del Real Madrid, y en la Liga española solo superan esa cifra las plantillas del Barcelona, con un valor de 1.265,6 millones de euros, y del Atlético de Madrid, con 679,7 millones de euros. En cuanto a la plantilla del Villarreal, la cuarta más cara de la competición, su valor es de 331,6 millones de euros.

Mourinho ha utilizado hasta ahora a 19 jugadores esta temporada, y con la primera titularidad de Diomandé, ya son 17 los jugadores que han comenzado los partidos del Real Madrid dentro del once titular durante los seis primeros encuentros. Los dos únicos jugadores que no han sido titulares en ningún partido hasta ahora son Tchouaméni, que trabaja para recuperar su forma y el ritmo de competición tras su lesión, y Carlos Espí.

Lunin, Asencio y Endrick siguen esperando su primera aparición, cabe señalar que estos dos últimos sufrieron lesiones, mientras que Militão, Mendy y Rodrygo continúan en la lista de lesionados.

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