El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, rechazó una oferta fabulosa para jugar en la Liga Roshen.

El periodista Saud Al-Sarami, antiguo portavoz oficial del Al-Nassr, declaró en la emisora de radio «Al-Arabiya»: «Ronaldo ha aportado fondos al Al-Nassr para ayudar al club saudí a obtener la licencia asiática».

Y añadió: «Ronaldo es leal y respetable, ya que rechazó una oferta de 1.400 millones de dólares de David Beckham, presidente del Inter de Miami, para jugar en la liga estadounidense».

Y continuó: «Pero Ronaldo respondió a Beckham diciendo: “He firmado con el Al-Nassr”».

Y continuó: «Además, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le pidió a Ronaldo que jugara en la liga estadounidense, pero la estrella portuguesa se mantuvo firme en su decisión de quedarse en la liga saudí».

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr hasta el verano de 2027.

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