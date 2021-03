"Al Real Madrid le quitaría a Modric y a Kroos"

Stefano Colantuono, entrenador con más partidos de la Atalanta, avisa a los blancos en Goal: "Tendrán que hacerlo muy diferente a la ida".

Un total de 261 encuentros en el banquillo de la Atalanta, más que nadie en la historia de los de Bérgamo, dan experiencia y autoridad a Stefano Colantuono (Roma, 1962) para hablar de la vuelta de octavos del Real Madrid. Con un 0-1 como botín de Italia, hoy (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) los de Zidane reciben a un visitante peligroso como pocos…

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

¿Cómo vivió el primer partido?

Lo vi en casa, solo. No fue de verdad como para juzgarlo de forma real.

¿Qué análisis hace entonces?

Es difícil valorarlo tácticamente porque la Atalanta jugó mucho tiempo en inferioridad y se vio obligado a modificar su estilo. En algunos tramos incluso se metió en su propio campo, un tipo de fútbol que no es el que le gusta; presiona arriba y a campo abierto, y apuesta el uno contra uno en cada zona. Está claro que por quedarse con diez a los pocos minutos tuvo que revisar su plan e ir contra sus características.

Hubo mucha polémica. ¿Le parecieron roja el pisotón a Vinicius y la falta a Mendy o amarilla la acción de Casemiro?

Juzgar la falta de Gollini es muy complicado. La verdad es que el árbitro no tuvo su noche, no compartí muchas de sus decisiones, empezando por la expulsión de Freuler.

¿El más decisivo de la Atalanta? Digo Ilicic porque últimamente ha sido un poco criticado y estoy convencido de que querrá volver a demostrar que es un grandísimo futbolista, porque lo es…

El Real Madrid promedia menos goles a favor y también menos en contra que la Atalanta. ¿No es como si el equipo italiano fuera el de Zidane?

Lo cierto es que si se miran los números parece eso, que han cambiado sus papeles, que el más valiente es la Atalanta... Pero no me sorprenda porque lleva unos años instalado en esta mentalidad: ataca mucho y marca mucho, situando a muchos jugadores en campo contrario, incluidos los defensas... Es obvio que esta actitud táctica a veces te hace arriesgar mucho en la fase defensiva, pero hasta ahora le ha dado más beneficios que problemas, así que no va a variarlo.

Si fuera Gasperini, ¿qué diría hoy en el vestuario?

En partidos como estos no hay mucho que hablar con los jugadores, la motivación viene sola, la cita y el rival no necesitan más estímulos. Sólo pensar en el nombre del equipo al que te vas a enfrentar, el Real Madrid, te motiva enormemente. A nivel de táctica, estoy convencido de que Gasperini hará lo habitual, con una presión alta, un ritmo frenético, el balón por abajo...

¿Qué jugador le quitaría al Madrid?

El regreso de Benzema seguramente muestre un Real Madrid distinto al de la ida, pero el que realmente me gusta, aunque no sé si será decisivo, es Modric. También sumaría a Kroos, por su inteligencia táctica. Le ‘quitaría’ a esos.

¿Y a quién de la Atalanta le aconsejaría a Zidane que vigilase?

El decisivo puede ser Ilicic, aunque creo que saldrá desde el banquillo. Seguro que jugará. Digo Ilicic porque últimamente ha sido un poco criticado y estoy convencido de que querrá volver a demostrar que es un grandísimo futbolista, porque lo es… Esta competición le motiva mucho, basta con recordar el hat-trick del año pasado al Valencia. También añadiría Gosens, un lateral extraordinario que ataca como un delantero.

Lo veo un 55%-45%...

Hablando de criticados, Zidane lo ha sido en España. ¿Cómo lo percibe desde allí?

El artículo sigue a continuación

La crítica es parte del juego, sobre todo si eres entrenador del Real Madrid. Sinceramente, el Madrid no me gustó mucho en Bérgamo, no supo explotar la superioridad numérica. Dominaba la posesión, pero con un ritmo demasiado bajo y con circulación lenta, además de con pocas ocasiones claras de gol. Sólo pudo ponerse por delante en el minuto 86…

¿Qué pronóstico hace?

Creo que el resultado será muy igualado. El Real Madrid es un equipo muy fuerte, pero si quiere pasar tendrá que hacer un gran partido, muy diferente al de la ida, dando por sentado, claro, que serán 11 contra 11. La Atalanta jugará como siempre, sin respetar al Real Madrid por ser el Real Madrid, especialmente porque le toca remontar. Tras lo de Bérgamo, lo veo 55%-45%, pero mi corazón quiere que pase la Atalanta. Sería algo grandísimo.