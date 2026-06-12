Al-Rajoub, atrapado en México. La crisis para entrar en Estados Unidos persigue al presidente de la Federación Palestina

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, aguarda en la capital mexicana el permiso para entrar a Estados Unidos junto a otros presidentes de federaciones invitados al Mundial 2026.

Tras asistir ayer jueves al partido inaugural entre México y Sudáfrica, descubrió que está en una lista de acreditados a los que se les ha denegado o aún no se les ha otorgado el visado.

Desde Ciudad de México, declaró a la agencia Associated Press: «No es justo privar a todos los futbolistas del mundo del derecho a asistir».

Aunque Palestina no se clasificó, la FIFA suele invitar a los líderes de todas las federaciones para celebrar la unidad mundial cada cuatro años.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió el año pasado que «todo el mundo será bienvenido en Canadá, México y Estados Unidos para el Mundial del año que viene. Estamos trabajando precisamente para eso».

Sin embargo, la realidad ha sido distinta: Estados Unidos ha denegado la entrada a delegaciones de varios países, entre ellas a un árbitro somalí y al fotógrafo Talal Salah, que acompañaba a la selección iraquí y fue retenido más de diez horas antes de que se le prohibiera la entrada.

Ante las críticas, Infantino admitió que la FIFA busca soluciones, pero que no tiene autoridad sobre los países: «Debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden controlar a los gobiernos y a las fuerzas policiales», y añadió: «Siempre intentamos encontrar soluciones, siempre... Somos una organización deportiva, intentamos hacer todo lo posible con los medios de que disponemos».

El Departamento de Estado de EE. UU. no se pronunció sobre el caso de Rajoub, pero el año pasado impuso nuevas restricciones a los titulares de pasaportes palestinos, incluidos quienes hayan trabajado para la Autoridad Palestina, y en septiembre anuló el visado del presidente Mahmud Abás para asistir a la Asamblea General de la ONU.