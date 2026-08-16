Según informa el medio de Bremen Deichstube , ya existe contacto entre el club de la Bundesliga y el delantero de 33 años del West Ham United. Según esa información, ambas partes podrían imaginar una nueva colaboración. Füllkrug salió de la cantera del club y jugó en ataque para el Werder hasta 2013 y de 2019 a 2023. Su segunda etapa en Bremen fue la mejor de su carrera: Füllkrug fue máximo goleador y se convirtió en internacional.

A continuación, se marchó al Borussia Dortmund por 17,25 millones de euros. Después de solo una temporada, dio el salto al West Ham United por 27 millones, donde, también debido a recurrentes problemas de lesiones, nunca cumplió las expectativas depositadas en él. En la pasada segunda vuelta, Füllkrug jugó como cedido en el AC Milan, pero solo marcó un gol en 20 partidos. No se concretó un traspaso definitivo.

Füllkrug sigue teniendo contrato con el West Ham hasta 2028, pero debe salir sí o sí en este mercado de fichajes. De cara a la próxima temporada, Füllkrug ni siquiera ha recibido un dorsal en el equipo descendido de la Premier League.

El proyectado fichaje de Niclas Füllkrug por Venecia se vino abajo

Últimamente, se relacionó a Füllkrug con el FC Venezia, club de la primera división italiana. Sin embargo, el traspaso fracasó por las exigencias económicas del West Ham. Supuestamente, los Hammers piden actualmente alrededor de cinco millones de euros por Füllkrug. Esa cantidad tampoco sería asumible para el Werder, aunque podría bajar de aquí al final del mercado de fichajes.

Aunque el Werder ya cuenta con cuatro delanteros centro con los dos nuevos fichajes Cedric Itten (29) y Kenny Quetant (20), además de Salim Musah (20) y el candidato a salir Dawid Kownacki (29), se esperan más refuerzos para el ataque. Según ha trascendido, la cesión por un año del polivalente Eren Dinkci (24), del SC Freiburg, está a punto de cerrarse. Después podría llegar Füllkrug.

En su antiguo club podría reivindicarse para regresar a la selección alemana con el nuevo seleccionador Jürgen Klopp. El último partido de Füllkrug hasta la fecha se remonta a la Final Four de la Nations League de junio de 2025.