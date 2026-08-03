Con un elegante traje azul y una amplia sonrisa, Edin Dzeko abandonó la oficina del Schalke bajo un sol de mediodía abrasador y con 35 grados; un joven aficionado se llevó la primera foto tras su firma, vestido con la nueva camiseta local. Pero antes de que el Schalke 04 pudiera anunciar oficialmente por la tarde la ampliación del contrato de la estrella bosnia del ataque hasta 2027, aún quedaban varios compromisos internos, entre ellos también la foto oficial del equipo para la nueva temporada.

Y no solo eso: en el arranque de la semana había mucho movimiento en torno al Berger Feld. Se cerró una operación, otra se cayó en el último momento; además, el mundialista Nikola Katic trabajaba con intensidad en el Medicos para volver, mientras que Robin Gosens y Dejan Ljubicic tendrán que parar por lesión de momento.

Dzeko, en cambio, vuelve a estar en plena forma tras su lesión de hombro, que le había frenado en parte en el esprint final de la temporada y también en el Mundial, y, después de la eliminación de Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final (0-2 contra Estados Unidos), está listo para volver a dejar huella en la élite del fútbol alemán 15 años después de su último partido en la Bundesliga con el VfL Wolfsburgo.

El director deportivo Frank Baumann fue a visitarlo durante sus vacaciones; el entrenador Miron Muslic, el capitán Kenan Karaman o su compañero en la selección bosnia Katic escribieron y hablaron por teléfono con Dzeko. Y el fichaje Gosens, que conoce a Dzeko de su etapa juntos en Florencia y Milán, se había deshecho en elogios públicamente: "Edin es una gran persona, un futbolista magnífico. Es mi deseo personal que salga adelante".

Jesper Lindström ya estuvo en Gelsenkirchen

Sin embargo, de momento parece que no podrán jugar juntos, porque Gosens se lesionó en el muslo el fin de semana en el amistoso de Kassel (5-0). El Schalke no dio detalles sobre el tiempo exacto de baja, aunque Bild habló de varias semanas. El mediapunta Dejan Ljubicic, que el sábado se había marchado cojeando del campo en la segunda parte, habría sufrido solo una "pequeña lesión en el gemelo" y solo dejará de entrenarse de forma temporal. Está previsto que Katic se incorpore el martes al entrenamiento con el equipo junto a Dzeko.

El primer gran revuelo ya se había extendido durante la noche. Primero, Bild informó de que el fichaje del ex del Eintracht de Fráncfort Jesper Lindström, que desde el fin de semana incluso ya estaba en Gelsenkirchen, se había caído. Más tarde, Sky también informó de que las negociaciones con el SSC Nápoles habían fracasado, después de que los italianos no se hubieran atenido en repetidas ocasiones a los acuerdos verbales. El punto de conflicto era, entre otras cosas, si la cesión debía incluir una opción de compra o una obligación de compra.

A Muslic aún le quedan tres semanas completas de entrenamiento y dos pruebas de máxima exigencia antes de que llegue el primer partido oficial, en la Copa de Alemania, ante el Hallescher FC, de la Regionalliga. En el marco del "Schalke-Tag", el S04 recibirá el sábado al potente equipo italiano Atalanta de Bérgamo, y una semana después comparecerá el plantel estelar del Real Madrid con motivo del 25º aniversario del Veltins-Arena.