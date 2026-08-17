Al Owais lo suelta: nuestro objetivo en el Al Hilal es conquistar el Mundial de Clubes

Mohammed Al-Owais, guardameta del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, reveló las ambiciones del "Líder" durante la presente temporada, subrayando que jugar con la camiseta del equipo representa un sueño para cualquier jugador, dada la magnitud de las competiciones que disputa el club a nivel local, continental e internacional.

Al-Owais participó en la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Raed por 2-0, la noche del lunes, dentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, con lo que el equipo prosigue su camino en el torneo, mientras el guardameta saudí obtuvo una nueva oportunidad de jugar con el "Líder".

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Al-Owais declaró a través de la red "Thmanyah" tras el partido: "El Al-Hilal disputa cerca de 60 partidos en la temporada, mientras que si jugaras en otro club quizás disputarías unos 30 partidos, y por tanto, incluso siendo el segundo portero del Al-Hilal, puedes conseguir 20 o 25 partidos, y ese es un promedio muy normal".

El guardameta del Al-Hilal explicó que la presión de los partidos y el cambio en el calendario de competiciones durante la presente temporada le brindan mayores oportunidades de jugar, y añadió: "Con la presión del calendario de partidos y las variaciones en la programación esta temporada, mis posibilidades de jugar son mayores, y creo que el Al-Hilal es la mayor estación para cualquier jugador saudí o extranjero en Asia y en el mundo".

Al-Owais elevó el listón de las ambiciones respecto a los objetivos del Al-Hilal, subrayando que el equipo no se conforma con competir por los títulos locales y continentales, y afirmó: "El Al-Hilal no se representa solo a nivel local, pues está presente en el Mundial de Clubes y en los eventos internacionales, y creo que la ambición del Al-Hilal hoy es conquistar el Mundial de Clubes, y ese objetivo es alcanzable".

El guardameta saudí añadió: "Mis posibilidades son grandes esta temporada, tengo margen para conseguir tiempo suficiente, y si Dios quiere estaré presente en todos los minutos en los que juegue, para prepararme de cara a los eventos internacionales con la selección de Arabia Saudí, especialmente ante la gran cantidad de compromisos previstos este año".

Al-Owais concluyó sus declaraciones reafirmando el gran estatus del que goza el Al-Hilal, al decir: "El club es la mayor estación en la que puede jugar cualquier jugador saudí o extranjero", en un mensaje que refleja la medida de su aprecio por el valor del equipo y sus grandes ambiciones durante la próxima etapa.