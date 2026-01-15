Al Nassr vs. Al Shabab, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este sábado 17 de enero, Al-Nassr y Al-Shabab se enfrentan, a las 18:30 horas (tiempo de España), en un enfrentamiento por la 16ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido se lleva a cabo en el AL-AWWAL PARK Stadium, en Riad.

Al-Nassr y Al-Shabab llegan al enfrentamiento en escenarios opuestos en la tabla. Mientras Al-Nassr sigue firme en la lucha por la cima y busca recortar la distancia con el líder, el Al-Shabab entra al campo presionado, buscando alejarse de la zona peligrosa. Con ataques en buen momento reciente, la expectativa es de un juego abierto y movido.

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 2, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio AL-AWWAL Park.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Al-Nassr sufrió una derrota por 3 a 1 ante Al-Hilal en su juego más reciente, sumando el tercer revés de la temporada. A pesar de abrir el marcador con Cristiano Ronaldo, el equipo no pudo mantener el resultado y encajó tres goles en el segundo tiempo. La derrota amplió una secuencia negativa de tres tropiezos consecutivos, algo raro para un equipo que venía dominando el campeonato.

Por su parte, Al-Shabab llega motivado tras una victoria en casa por 3 a 2 sobre Neom SC, un resultado que puso fin a una secuencia de dos derrotas seguidas. Este triunfo trajo respiro al equipo, que se mantuvo dos puntos por encima de la zona de descenso.

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Ayman Yahya, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Shabab: Marcelo Grohe, Moha Al-Thani, Wesley Hoedt, Josh Brownhill, Saad Balobaid, Unai Hernández, Vincent Sierro, Yacine Adli, Hammam Al-Hammami, Yannick Carrasco, Carlos Júnior. Técnico: Imanol Alguacil.

