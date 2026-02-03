Goal.com
Al Nassr vs. Al Ittihad, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Nassr y Al Ittihad, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Al Nassr está de nuevo a un paso de la cima de la clasificación, ocupada por el Al Hilal de Simone Inzaghi y no quiere detenerse. El próximo compromiso será todo menos trivial para Cristiano Ronaldo y compañía que se enfrentarán al Al Ittihad.

Estos últimos, que están teniendo algunos problemas "internos", después de la salida de Karim Benzema y la situación de Kanté, se encuentran sextos en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre Al Nassr-Al Ittihad.

Cómo ver Al Nassr vs Al Ittihad, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por OneFootball y FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio: Al Nassr vs. Al Ittihad

El partido se disputa este viernes 6 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal Park.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Al Nasr FC contra Al Ittihad alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

El Al Nassr llega con cinco victorias consecutivas, la última derrota fue precisamente el enfrentamiento directo contra el Al Hilal. Por otro lado, el Al Ittihad está pasando por un momento complicado, solo dos victorias en los últimos seis partidos disputados. 

