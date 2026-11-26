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Joao Felix parece dispuesto a quedarse en Arabia Saudí a largo plazo después de que Al-Nassr decidiera activar una importante ampliación de su contrato. Pese a los persistentes rumores sobre un posible regreso al Barcelona, el internacional portugués habría dado el visto bueno a permanecer en Riad hasta 2029.

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Compromiso con el proyecto saudí

Al-Nassr ha dado un paso decisivo para asegurar el futuro de Felix a largo plazo y ha comunicado al delantero su decisión de prolongar su estancia en la liga saudí hasta 2029. En una reciente reunión de alto nivel entre la dirección deportiva del club y el jugador, la entidad de Riad dejó claro que no tiene intención de venderlo ni de renunciar a la cláusula de ampliación de su contrato actual. La decisión llega tras un periodo de intensas especulaciones sobre el próximo paso en la carrera del futbolista de 27 años.

Según Arriyadiyah, el exjugador del Atlético de Madrid habría acogido con entusiasmo la propuesta y expresado su enorme satisfacción con su vida en Arabia Saudí. Felix señaló el buen ambiente en Al-Nassr como una de las principales razones de su resurgimiento, que recientemente le permitió volver al once titular de la selección portuguesa. Su comodidad en Riad y su buena relación con la directiva del club fueron decisivas en unas negociaciones rápidas que han allanado el camino para que continúe en Oriente Medio. Según los términos del nuevo acuerdo, sus ingresos anuales aumentarán considerablemente hasta alcanzar aproximadamente los 12 millones de euros. El contrato también incluye primas por rendimiento vinculadas a los éxitos del club en las competiciones nacionales y continentales.

Detalles económicos y pagos al Chelsea

La ampliación también activa nuevas obligaciones económicas relacionadas con su traspaso original desde la Premier League. El Chelsea recibirá otros 20 millones de euros como parte del valor total de la operación, y Al-Nassr tiene previsto pagar la mitad de esa cantidad pendiente durante el próximo mercado de fichajes de verano. Se espera que el coste total de la operación alcance los 50 millones de euros ahora que se ha confirmado la ampliación por dos años.

Anteriormente se había revelado que Al-Nassr disponía de una cláusula de ampliación automática que podía haberse impugnado hasta finales de mayo. Sin embargo, al alcanzar un acuerdo anticipado con el jugador, el club ha disipado cualquier incertidumbre en torno al plazo del 1 de junio. Si se hubiera renunciado a la cláusula, el valor total del traspaso habría sido de solo 30 millones de euros, pero la dirección deportiva del club dio prioridad a mantener al creador de juego portugués antes que a ahorrar en el coste del fichaje.

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Se esfuman las esperanzas del Barcelona

Para el Barcelona, esta novedad pone fin definitivamente a sus esperanzas de reencontrarse con un jugador que rindió bien durante su cesión en el Estadi Olimpic Lluis Companys en la temporada 2023-24. Felix había insinuado anteriormente su deseo de volver a la élite de las competiciones europeas para luchar por la Champions League, e incluso había citado la trayectoria de Joao Cancelo como inspiración para una posible segunda oportunidad en Cataluña.

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El delantero nunca ha ocultado su vínculo emocional con el Barcelona, pero su situación actual indica que el regreso es ahora imposible tanto desde el punto de vista logístico como económico. Con Al-Nassr en una posición de fuerza y el jugador satisfecho con su entorno actual, el Barça probablemente tendrá que buscar en otro lugar para reforzar su capacidad creativa.

Un impacto de récord en Riad

Desde su llegada al club en julio de 2025, Felix se ha consolidado como uno de los jugadores más productivos de la liga saudí. Sus cifras hablan por sí solas: el delantero acumula 34 goles y 28 asistencias en 63 partidos entre todas las competiciones. Su última aparición fue el martes, en el encuentro de la Liga de Campeones Élite de la AFC contra el equipo catarí Al-Sadd, donde volvió a demostrar por qué se le considera indispensable para el planteamiento táctico del equipo.

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Su primera campaña, en la temporada 2025-26, fue especialmente histórica, ya que ayudó a Al-Nassr a conquistar el título de la liga saudí. Felix fue el motor creativo del equipo y acabó la temporada como máximo asistente de la competición, con 13 pases de gol.