Al Najma vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Al Najma, colista, recibe al Al Nassr en el Estadio del Club Al Najma el miércoles, con los visitantes buscando volver a la cima de la Saudi Pro League.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Al Najma vs Al Nassr FC, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Al Najma vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Hora de inicio: Al Najma vs. Al Nassr

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Najma Club.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Al-Najma recibe al Al Nassr en el Estadio del Club Al Najma el miércoles para un choque de la Saudi Pro League que enfrenta al colista de la liga contra uno de sus equipos más en forma.

Getty Images

Najma ha tenido dificultades tras el ascenso, sumando solo ocho puntos en 22 partidos, un claro recordatorio de lo dura que puede ser la vida en la Saudi Pro League. Un balance de una victoria, tres empates y seis derrotas en casa es una de las mayores razones por las que están luchando por evitar el descenso.

El Al Nassr está en racha, ganando cada uno de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones y manteniendo su portería a cero en cada uno de los últimos ocho. Una victoria aquí en su partido pendiente haría que los hombres de Jorge Jesus superaran al Al Ahli y se colocaran en lo más alto en lo que de verdad parece una carrera por el título de tres equipos, ya que el Al Hilal también acecha a solo un punto del Al Nassr.

Getty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

Al-Najma no contará con Felippe Cardoso, quien está suspendido tras recibir una tarjeta roja en su última salida. Mohammed Al-Kunaydiri sigue de baja por una lesión de ligamento cruzado de larga duración. sufrida en octubre

Cristiano Ronaldo (20 goles) está por detrás del Ivan Toney de Al Ahli (23 goles) en la carrera por el premio al máximo goleador.

Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Al Najma contra Al Nasr FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. El Maestro Alineación probable Suplentes Manager J. Jesus

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación