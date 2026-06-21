Al-Mashal: Arabia Saudí superará la fase de grupos y el Mundial demuestra la fuerza de la Liga Roshen

Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, afirmó que la selección saudí puede superar la fase de grupos del Mundial 2026.

Así lo afirmó pocas horas antes del partido contra España en la segunda jornada del Mundial.

Sobre la relación con la Federación Española de Fútbol, Al-Meshal declaró en una entrevista con el diario «Marca»: «Nuestra relación con el fútbol español es sólida y sigue creciendo, y la Supercopa ha sido un pilar fundamental de este vínculo, ya que la hemos organizado con éxito durante varios años. Esto ha profundizado la relación entre el fútbol saudí y el español de una manera muy práctica: de federación a federación, de club a club y de aficionado a aficionado. Sentimos gran respeto por la Federación Española y por el sistema del fútbol español, que ha marcado las pautas del fútbol moderno con su estilo, sus entrenadores, la formación de sus jugadores y su cultura futbolística».

Estas relaciones son clave para nuestro programa, pues mientras desarrollamos nuestro estilo queremos aprender de los líderes, fortalecer lazos técnicos y ofrecer a nuestros jugadores, entrenadores y clubes la oportunidad de crecer con los mejores. Por ello, España no es solo un rival, sino un referente y un valioso socio futbolístico».

Sobre la colaboración en los Mundiales de 2030 en España y 2034 en Arabia Saudí, Al-Meshal afirmó: «Los Mundiales no deben ser eventos aislados, pues cada edición enseña lecciones valiosas para la siguiente. Este será el primer Mundial con 48 selecciones, una experiencia de aprendizaje para todos, incluida la FIFA. La Copa del Mundo de 2030 se celebrará principalmente en Marruecos, España y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán los partidos conmemorativos del centenario del Mundial. Será un torneo muy especial que reunirá grandes culturas futbolísticas de diferentes regiones».

En 2034, Arabia Saudí será la primera sede única con 48 selecciones y vuelos de menos de dos horas entre las ciudades anfitrionas. Nuestra filosofía se basa en la participación y la colaboración; seguimos de cerca el Mundial de 2026, aprenderemos del de 2030 y trabajaremos con la FIFA y las confederaciones para ofrecer la mejor experiencia en 2034».

Arabia Saudí cuenta con tiempo, pero no partimos de cero: ya hemos organizado más de 150 eventos deportivos internacionales y nos preparamos para la Copa Asia 2027, con infraestructura y programas de desarrollo del fútbol en pleno avance. Queremos recibir al mundo, celebrar el fútbol y dejar un legado duradero para todo el reino».

Sobre la selección saudí, Al-Misehal afirmó: «Tenemos la calidad y la experiencia para superar la fase de grupos, y ese es nuestro objetivo. Somos conscientes de la dificultad: compartimos grupo con España, Uruguay y Cabo Verde, selecciones con gran nivel. Por eso queremos superar la primera fase y llegar lo más lejos posible, pero también nos importa el rendimiento».

Y concluyó: «El fútbol saudí avanza bien: tenemos clubes más fuertes, una liga más competitiva, mejores programas de formación y más experiencia internacional en la selección. En el ámbito profesional, 48 jugadores del Mundial pertenecen a clubes de la Liga Roshen y dos a la Liga Yello, lo que muestra la fuerza actual del fútbol saudí. Nuestros jugadores mejoran al entrenar y competir cada semana contra futbolistas de alto nivel. El éxito es lograr resultados y demostrar que el fútbol saudí tiene su lugar en el mundo».