En una temporada excepcional repleta de goles y logros, el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se llevó el premio Gerd Müller al mejor delantero del mundo, además de su coronación con el Balón de Oro al mejor jugador del mundo de 2026, culminando así su notable brillantez con el gigante bávaro y la selección de su país con un nuevo reconocimiento.

El capitán de la selección inglesa firmó una temporada asombrosa, tras marcar 73 goles y repartir 8 asistencias, contribuyendo a la conquista de tres títulos por parte del Bayern Múnich: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, confirmando su posición entre los delanteros más destacados del fútbol mundial.

La capital británica, Londres, acoge esta noche del lunes la gala de entrega de los premios del Balón de Oro de 2026, en un evento histórico que se celebra por primera vez en la capital inglesa, en medio de una expectación mundial por conocer a los ganadores de los principales premios individuales del mundo del fútbol.

El delantero sueco Viktor Gyökeres, jugador del Arsenal, se había llevado el premio Gerd Müller durante la gala del Balón de Oro de 2025, antes de que el galardón pasara este año a Harry Kane, en reconocimiento a los destacados registros goleadores que exhibió durante la temporada.

La septuagésima edición de la gala del Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se celebra para premiar a los mejores futbolistas del mundo por la temporada 2025-2026, en el marco de una tradición anual que reúne a las principales estrellas del juego para celebrar sus logros individuales y colectivos.

Por quinta vez en la historia del premio, los logros de los jugadores se contabilizan en función de la temporada futbolística en lugar del año natural, de modo que el periodo considerado para la evaluación abarca desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, lo que permite valorar el rendimiento de los jugadores en función de lo que ofrecieron en las distintas competiciones durante la temporada.



