Al Kholood vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Kholood y Al Nassr entran al campo este viernes 30 de enero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en un enfrentamiento correspondiente a la 19ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido se lleva a cabo en el Al-Hazem Club Stadium, en Ar Rass.

Cómo ver Al Kholood vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Hora de inicio: Al Kholood vs. Al Nassr

El partido se disputa este viernes 30 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio King Abdullah Sport City.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Noticias del Al Kholood

Los dueños de casa vienen de una derrota ante el Al Ettifaq y viven una situación delicada en la tabla, con solo 15 puntos sumados en 17 juegos. El equipo ocupa la 13ª posición, apenas cuatro puntos por encima del Al Riyadh, primer equipo en la zona de descenso.

Noticias del Al Nassr

Después de un período en el que acumuló cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas — incluyendo una remontada sufrida ante el mayor rival, el Al Hilal — y vio escapar el liderazgo aislado de la competición, el Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, volvió a enlazar dos victorias consecutivas. Ahora, el equipo llega con máxima potencia para intentar acercarse al rival. El Al Nassr suma 40 puntos y ocupa la segunda posición, mientras que el Al Hilal lidera con cinco puntos de ventaja.

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos