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El próximo 18 de marzo, las miradas del mundo del fútbol se dirigirán a Rabat, la capital de Marruecos, que acogerá las elecciones a la presidencia de la FIFA, con un esperado duelo entre Gianni Infantino y Philippe Diallo.

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Sin embargo, el resultado de esta votación podría tener importantes repercusiones en las siguientes elecciones, previstas para 2031, que ya empiezan a suscitar debate en los pasillos de los organismos del fútbol mundial, según la cadena francesa RMC.

La campaña electoral ha comenzado oficialmente y el plazo de presentación de candidaturas se cerró ayer miércoles, de modo que la carrera queda limitada a tres candidatos: Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kozo Tashima.

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Hasta el 18 de marzo, los candidatos harán campaña para convencer a las 211 federaciones que participarán en la votación, durante el 77.º Congreso de la FIFA en Marruecos.

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Infantino sigue siendo el gran favorito para hacerse con un nuevo mandato, ya que, según las estimaciones de varias fuentes, contaría ya con entre 80 y 90 votos.

La carrera despierta el interés de los dirigentes de los organismos del fútbol mundial, a la espera de conocer cuántos apoyos logrará reunir cada candidato.

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Diallo entra en la contienda tras recibir el respaldo unánime del Comité Ejecutivo de la UEFA, aunque tendrá que convencer a los presidentes de las 55 federaciones europeas para que se pongan de su lado, algo que podría darle una mayor fuerza negociadora con algunas federaciones asiáticas y africanas.

Al-Khelaifi y Montagliani: las elecciones de 2031, presentes desde ya

Los cálculos políticos de estas elecciones van más allá de la carrera del próximo marzo, ya que los medios siguen de cerca los movimientos de dirigentes que podrían optar a la presidencia de la FIFA en 2031 y hasta qué punto están dispuestos a apoyar a Diallo en su campaña actual.

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Si Infantino es reelegido, las elecciones de 2031 se celebrarán sin un presidente en ejercicio que aspire a mantener el cargo, lo que podría volver a barajar las cartas.

En cambio, una victoria de Diallo podría llevarle a presentarse a un nuevo mandato ese año. Las fuentes coinciden en que quien ocupa la presidencia de la FIFA goza tradicionalmente de una gran ventaja, dados los recursos y la influencia que proporciona el cargo.

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Entre los nombres más destacados en este contexto figura Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), que no oculta su deseo de optar a la presidencia de la FIFA en 2031. Por ello, la naturaleza de su apoyo a Diallo durante la campaña actual será objeto de seguimiento, sobre todo para ver si le da su respaldo público y se implica activamente en su campaña.

En el caso de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos, los cálculos parecen ser distintos.

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Según la cadena RMC, Al-Khelaifi tiene intención de apoyar a Diallo en las próximas elecciones, sin que ello signifique necesariamente que tenga planes de presentarse en 2031.

Todavía no está claro si Al-Khelaifi acompañará al presidente de la Federación Francesa en sus giras por el extranjero, pero su red de contactos y su influencia podrían ser una baza importante en la campaña electoral de Diallo.

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La UEFA ha llevado a cabo en los últimos meses una intensa campaña contra Infantino para apartarlo de su cargo, a raíz de lo que considera graves extralimitaciones del dirigente suizo.