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Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha obtenido el respaldo de figuras influyentes del fútbol europeo tras decidir presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) frente al actual presidente, Gianni Infantino, en medio de movimientos que indican que su candidatura no fue una decisión individual, sino fruto de consultas con dirigentes destacados.

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El diario francés «Le Figaro», citado por el portal «Foot Mercato», reveló que Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos, desempeñó un papel importante a la hora de animar a Diallo a entrar en la carrera electoral, después de mantener con él varias conversaciones en los últimos días en las que le instó a presentar su candidatura y medirse a Infantino.

El apoyo no se limitó a Al Khelaifi, ya que el presidente de la federación francesa también contó con el respaldo de Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA , quien se mostró a favor de su candidatura y lo elogió abiertamente durante una reunión celebrada el pasado lunes, un paso que refleja el deseo de algunos círculos del fútbol europeo de presentar un rival de peso al actual presidente de la FIFA.

Según el informe, Diallo se sintió orgulloso de la confianza que Al Khelaifi y Čeferin depositaron en su capacidad para afrontar este desafío. Además, las iniciativas de ambos tuvieron una influencia evidente en su decisión final, ya que el dirigente estaba sopesando sus opciones antes de aclarar su postura sobre la candidatura.

El presidente de la federación francesa comunicó su decisión a su equipo el pasado fin de semana, lo que causó sorpresa entre algunas personas de su entorno, sobre todo porque el paso llegó tras una serie de contactos y consultas que contribuyeron a cambiar su postura y a empujarlo a librar una de las batallas electorales más destacadas del fútbol mundial.

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Diallo se prepara ahora para iniciar su campaña electoral con el apoyo declarado de la UEFA, además del respaldo de Nasser Al Khelaifi, que cuenta con amplias relaciones e influencia dentro del fútbol europeo, algo que podría dar al candidato francés un impulso importante frente a Infantino.

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La candidatura de Diallo ya había puesto de manifiesto la existencia de un movimiento europeo para competir con Infantino, después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA lo eligiera para disputar la carrera, una decisión que llamó la atención dada la estrecha relación que une al presidente de la FIFA con numerosos dirigentes de confederaciones continentales y federaciones nacionales.

Estos acontecimientos se producen en un momento en el que Infantino sigue preparándose para conservar su cargo. El dirigente, que asumió la presidencia de la FIFA en 2016, aspira a seguir al frente del organismo internacional en la próxima etapa, mientras que Diallo busca presentarse como una alternativa capaz de plantarle cara con el apoyo de figuras de peso en Europa.

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Noël Le Graët, expresidente de la Federación Francesa de Fútbol, ya había mostrado su sorpresa por la candidatura de Diallo frente a Infantino, sobre todo porque mantiene una relación de amistad con el presidente de la FIFA, a quien también expresó su admiración. No obstante, no descartó que el presidente de la federación francesa tenga motivos y argumentos que lo hayan llevado a afrontar este pulso.

Así, la carrera por la presidencia de la FIFA parece destinada a adquirir una dimensión mayor que la de un simple enfrentamiento entre dos candidatos, con la entrada en escena de nombres influyentes. Sin embargo, la postura de las federaciones nacionales y su capacidad para movilizar votos serán el factor más determinante para definir las opciones de Diallo frente a Infantino.