Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, ha dado a conocer su postura oficial sobre presentarse a las elecciones de la Federación Internacional de Fútbol que se celebrarán el próximo marzo en Marruecos.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, afronta grandes críticas, y muchos países, especialmente en Europa, le han retirado su apoyo de cara a las próximas elecciones.

Varios informes han barajado los nombres de posibles candidatos que podrían disputar la carrera contra Infantino en las próximas elecciones, entre ellos Nasser Al Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos.

Pese a que su nombre ha circulado entre los posibles candidatos para competir con Gianni Infantino en las próximas elecciones, el presidente del París Saint-Germain descartó esta posibilidad de forma tajante.

Al Khelaifi declaró con total claridad durante la reunión de la asamblea general de la Asociación de Clubes de Fútbol de Europa en Dinamarca: "No tengo ningún interés en la FIFA, ni aspiro a formar parte de ella".

Y añadió, según el diario "Le Parisien": "No creo que sea la persona adecuada para este cargo y, la verdad, no quiero ir allí".

Insistió en que prefiere continuar en su puesto actual antes que disputar la carrera por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol.

Al Khelaifi afirmó: "Disfruto de lo que hago y me lo paso bien. Queremos seguir construyendo proyectos positivos juntos. La FIFA no es para mí".

Con la fecha de las elecciones prevista para marzo cada vez más cerca, Gianni Infantino sigue siendo, hasta el momento, el único candidato declarado para el cargo.