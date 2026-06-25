Al-Jaber: «Hemos superado a Uruguay por suerte... y debemos aprender de Marruecos»

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí y excapitán de la «Selección Verde», criticó la situación de las selecciones árabes. Para él, los problemas no son solo de los entrenadores, sino también de la técnica, la preparación física y la organización del sistema.

Sus palabras llegan tras la polémica por los resultados de las selecciones árabes en el Mundial de 2026, donde afirmó que la brecha con las grandes selecciones sigue siendo grande, tanto individual como colectivamente.

En el programa «Nadina» afirmó: «Siempre echamos la culpa de las derrotas al entrenador, sobre todo en la región del Golfo, pero las selecciones de Asia Occidental tienen claros problemas técnicos».

Y añadió: «Esto incluye a la selección saudí; sufrimos física y mentalmente, y necesitamos un gran esfuerzo y reformas reales».

El exjugador del Al-Hilal subrayó que la comparación con las selecciones de Asia Oriental evidencia las diferencias actuales.

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Y explicó: «Estamos muy rezagados y necesitamos un esfuerzo titánico para progresar, a diferencia de las selecciones de Asia Oriental, como Japón y Corea del Sur, que cuentan con proyectos claros y llevan años trabajando de forma constante».

El progreso no depende solo de nombres o técnicos, sino de un sistema integral que incluya a todas las categorías.

Sobre el partido contra Uruguay, Al-Jaber afirmó: «Tuvimos suerte; la selección latinoamericana fue superior técnicamente y marcó la diferencia gran parte del encuentro».

“De no ser por Mohamed Al-Owais, habríamos perdido por un marcador más abultado, y contra España la derrota habría sido aún mayor”.

Y subrayó: «El problema no está en los entrenadores, sino en casi todo. Cualquier entrenador que haya trabajado en selecciones de Asia Occidental dirá que la crisis es aún mayor, ya que sufrimos una mala organización y la falta de una planificación clara».

Marruecos es un modelo a seguir.

Para concluir, citó el ejemplo de Marruecos como modelo de desarrollo futbolístico.

“Lo de Marruecos no fue casual: tras el Mundial 2018 realizaron un gran trabajo con una visión clara; debemos aprender de ellos”.

Se crearon comisiones especializadas y planes a largo plazo para las distintas categorías, y los resultados se vieron en el campo.

Al-Jaber concluyó que las selecciones árabes requieren proyectos a largo plazo, no parches después de cada torneo, para acortar la distancia con las potencias mundiales.