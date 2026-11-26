Cómo ver el Al Ittihad vs Neom SC con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 27 nov 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

El Al Ittihad recibe al Neom SC en el King Abdullah Sports City de Yeda, en el regreso de la liga saudí tras el parón internacional.

El equipo local llega en un estado de forma aceptable. El conjunto de Jens Wissing venció el lunes por 2-0 al Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC, un resultado que puso fin a una penosa racha de viajes y cansancio al estilo de las competiciones europeas.

Esa victoria llegó después de una dura derrota en casa por 4-1 ante el Al-Ain en la misma competición, por lo que Wissing buscará regularidad y no otro cambio brusco en los resultados. El Al Ittihad ocupa el quinto puesto en la liga.

El Neom SC de Christophe Galtier llega a Yeda en sexta posición. Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga, incluida una victoria por 2-1 en casa del Al Diriyah, aunque también perdió dos encuentros consecutivos ante el Al Nassr y el Al-Ettifaq a principios de octubre.

Los dos equipos se enfrentaron dos veces la temporada pasada y en cada partido se marcaron siete goles, así que no sería sorprendente ver otro encuentro abierto.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido antes de que empiece.

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