El Inter se deshizo sin problemas del Parma este sábado. El equipo del entrenador Christian Chivu ganó por 3-0 en San Siro y con ello se sitúa provisionalmente en lo más alto de la Serie A. Tanto la AS Roma como la Lazio aún pueden igualarle a puntos este fin de semana. El Parma, donde el técnico Alberto Gilardino se estrenó por primera vez en la banda, es solo decimoséptimo.

El Inter, donde Lautaro Martínez, recién regresado de Argentina, empezó en el banquillo, necesitó algo menos de un cuarto de hora para ponerse por delante. Y antes hubo un error enorme del Parma.

El portero Edoardo Corvi jugó el balón hacia Mandela Keita, que lo retuvo demasiado tiempo y se dejó arrebatar la pelota por Petar Susic en una zona letal. El croata no se lo pensó y soltó un zurdazo potente al fondo de la red por detrás de Corvi: 1-0.

El Inter liquidó rápido al Parma y antes del minuto veinte ya ganaba 2-0. Diego Carlos pisó a Pio Esposito y el penalti posterior lo transformó Hakan Çalhanoglu con un disparo por debajo de Corvi.

A la media hora llegó la sentencia definitiva en Milán. Henrikh Mkhitaryan mostró su clase con un pase medido para Marcus Thuram, que, tras valorar sus opciones, optó por la acción individual y marcó en el palo corto: 3-0.

La segunda parte prácticamente podría haberse despachado por escrito. El Parma intentó limitar los daños y lo consiguió, mientras que el Inter ahorró fuerzas pensando en el cargado calendario.

Al Inter le espera una semana dura, con un posible complicado partido fuera de casa este martes en la Liga de Campeones ante el Club Brujas. El sábado llegará después la visita al Bolonia en la Serie A.



