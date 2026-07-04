Al igual que el Barcelona y el gigante de la Premier League... El City da un giro al plan de Mourinho

El Real Madrid parecía dispuesto a cumplir el deseo de José Mourinho de reforzar la defensa, pero el Manchester City se interpuso con firmeza, obligando al club blanco a replantear su estrategia de fichajes.

El Madrid barajaba varias opciones para reforzar su defensa, entre ellas Rubén Díaz, estrella del City.

Según Team Talk, el City rechazó las consultas del Madrid y le informó que el jugador, de 29 años, no está en venta.

El City mantuvo la misma postura con Chelsea y Barcelona, que ya presentaron ofertas el mes pasado.

Díaz renovó en agosto de 2025 hasta 2029, tras llegar del Benfica en 2020 por 65 millones de libras.

Desde su llegada se ha consolidado como titular y ha sido clave en los títulos de Premier League y Champions del City.

Tras la negativa, el Madrid se ha centrado en Alessandro Bastoni (Inter) y Nico Schlotterbeck (Dortmund).

La decisión se toma tras la salida de Guardiola y la llegada de Enzo Maresca, quien ve a Díaz como pieza clave del proyecto.

Lee también:

«Una burla despreciable»: denuncia urgente del Al Ahly por el insulto a una estrella de los Faraones

Vídeo: ¿Quería a Holanda?… Infantino suscita interrogantes tras la clasificación de Marruecos