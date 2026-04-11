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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LORIENTAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Al-Hilal y Al-Nasr compiten con el Manchester United por un fichaje francés

B. Pavard
Al Nasr FC
Al Hilal
Manchester United
Inter Milán
1ª División
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Francia
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¿Cambiará el jugador de opinión sobre su fichaje por la Liga Roshen?

Al-Hilal y Al-Nassr pujan por fichar a un jugador del Inter cedido esta temporada.

El francés Benjamin Pavard juega esta temporada en el Olympique de Marsella

cedido por los nerazzurri.

Su contrato con el Inter vence en 2028 y su valor de mercado ronda los 15 millones de euros, por lo que su fichaje resulta atractivo para el mercado estival.

Según el diario saudí «Al-Yaum», el defensa ha regresado a la agenda de ambos clubes tras quedar fuera de los planes del Marsella y con el fin de su cesión cada vez más cerca.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

Sin embargo, el defensa no ve con buenos ojos recalar en la Liga Roshen por ahora.

También lo siguen Fenerbache, Galatasaray y Manchester United, aunque su salario de 5 M€ anuales complica su fichaje.

Esta temporada ha jugado 33 partidos con el Marsella, con un gol y tres asistencias.

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