La Confederación Asiática de Fútbol hizo estallar una bomba reglamentaria al añadir nuevos apartados a sus normativas que prohíben la participación de clubes bajo una misma propiedad y control en la misma competición, a partir de la temporada 2027-2028.

Según el diario saudí "Okaz", esta decisión coloca en el primer plano la situación de los clubes Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, y abre la puerta a nuevos escenarios de participación continental y a un rápido traspaso a nuevos propietarios, al estilo del Al Hilal.

La actualización llegó en el artículo 8 para evitar cualquier riesgo sustancial para la integridad de la competición:

Artículo 8.4: se prohíbe la propiedad, la condición de socio o la participación en la gestión, así como ostentar autoridad sobre otro club que participe en la misma competición cuando exista un riesgo para la integridad.

Artículo 8.5: ninguna persona física o entidad puede participar en la gestión, los asuntos o el rendimiento deportivo de más de un club en la misma competición.

Artículo 8.6: ninguna persona física o entidad puede tener control o influencia sobre más de un club participante en la misma competición si existe un riesgo sustancial para la integridad.

Cabe recordar que Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad tienen el mismo propietario: el Fondo de Inversiones Públicas saudí.

El Al Hilal formaba parte de este trío antes de que su propiedad pasara a la compañía Kingdom Holding.