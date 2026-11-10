¿Al Hilal o Al Merreij? Un fallo oficial del comité de apelaciones decide la identidad del campeón de la liga sudanesa

El Al-Hilal se proclamó oficialmente campeón de la Liga Premier sudanesa de la temporada 2025/2026, tras una decisión emitida por el comité de apelaciones de la Federación Sudanesa de Fútbol este martes.

El Al-Hilal anunció que el comité resolvió aceptar la solicitud de revisión presentada por el club y anular la decisión anterior, que había otorgado los puntos del partido de la cumbre al Al-Merreikh.

El Al-Hilal había sellado el título tras su victoria sobre el Al-Merreikh, antes de que este último presentara una protesta oficial alegando la ilegalidad de la participación de algunos jugadores nacionalizados en las filas del Al-Hilal.

Tras examinar el caso, el comité de apelaciones decidió considerar al Al-Hilal como perdedor en el partido de la cumbre y otorgar el título al Al-Merreikh.

Próximos partidos ALH CAF Liga de Campeones 11:00 HOA

El Al-Hilal señaló en un comunicado oficial: "Nuestro club recuperó el título de la Liga Premier este martes, por decisión del comité de apelaciones de la Federación Sudanesa de Fútbol, que aceptó la solicitud de revisión presentada por el club en la forma y en el fondo, y anuló su decisión anterior que disponía la transferencia de los puntos del partido de la cumbre al Al-Merreikh de Jartum".

Y añadió: "El comité, presidido por su excelencia Mohamed Hamad Al-Bashir, presidente del comité, e integrado por el señor Mohamed Issa, el doctor Zuhair Abdel Malik y el consejero Al-Zein Al-Dukhairi como miembro y ponente, celebró dos reuniones los días 9 y 10 de noviembre en curso, y concluyó, tras revisar la solicitud y los documentos adjuntos, en ratificar el resultado del partido tal como figuró en el informe del árbitro".

Y continuó: "En virtud de la decisión, el título regresó a las vitrinas del Señor del País, para que el club siga consolidando su posición como el club más laureado en Sudán".