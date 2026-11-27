Cómo ver el Al Hazem vs Al Nassr FC con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 28 nov 2026 - 07:15 Al Hazem Club Stadium

El Al Nassr viaja a Ar Rass para enfrentarse al Al Hazem en la liga saudí, en el Al Hazem Club Stadium, el sábado 28 de noviembre.

El equipo visitante llega con buenas sensaciones tras vencer el martes por 2-1 al Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Cristiano Ronaldo marcó de penalti y Joao Felix añadió un espectacular gol de volea de tacón que recibió elogios mucho más allá de Arabia Saudí.

El Al Nassr ocupa la tercera posición en la liga y el equipo de Ange Postecoglou querrá dejar atrás la derrota por 3-1 ante el Al Ahli del 20 de noviembre. También le espera un calendario cargado, con un partido ante el Al Qadsiah y un viaje a Asia para medirse al Al-Gharafa después de este encuentro.

El Al Hazem, dirigido por Jalel Kadri, atraviesa una situación más complicada. Es 14.º en la clasificación y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga: ha perdido tres y empatado dos.

El equipo local cayó por 4-2 ante el Al Khaleej en su encuentro más reciente. Tendrá que encontrar la forma de frenar a un ataque del Al Nassr que ha marcado con facilidad esta temporada.

El Al Nassr ganó los dos enfrentamientos ligueros contra el Al Hazem de la pasada temporada, incluida una victoria por 4-0 en casa en febrero. Así puedes seguir el partido.

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