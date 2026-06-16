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Al-Harifi: «Donis ha fallado en la prueba de fuego... y Uruguay es la selección más débil»

España vs Arabia Saudí
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G. Donis
Uruguay vs Cabo Verde
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El seleccionador griego ha recibido duras críticas tras el inicio del Mundial.

Fahd Al-Harifi, leyenda del fútbol saudí, criticó al seleccionador griego Georgios Donis tras el empate 1-1 con Uruguay en el Mundial 2026.

El equipo verde no mantuvo la ventaja y terminó 1-1 en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada del Mundial.

En el programa «Dorina Ghir» de la cadena «Al-Saudiya», Al-Harifi afirmó: «Antes del partido esperábamos un punto, pero vimos que podíamos lograr más si hubiéramos presionado. Creo que Donis ha fracasado en la prueba de fuego».

Y añadió: «Nuestro problema como saudíes es que nos conformamos con cualquier cosa, y eso es lo que nos mantiene siempre en el mismo círculo vicioso, sin que aprendamos de nuestros errores anteriores».

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“Hemos llegado a un punto en el que todas las selecciones deben tenernos en cuenta, ya sea por la fuerza de la liga saudí, por los grandes nombres o por nuestra reputación mundial”.

Y añadió: «En los amistosos impuso presión alta y mostró audacia, pero en el partido oficial no lo hizo».

En el partido oficial la defensa se retrasó demasiado, los cambios llegaron tarde, se tomaron malas decisiones y el equipo se cansó por falta de refresco temprano.

Concluyó: «Por eso nuestro rendimiento en la segunda parte no fue bueno. Estoy satisfecho con el resultado, pero debimos jugar mejor ante la selección más débil del grupo».

Concluyó: «Es la selección más débil del grupo y los próximos partidos lo confirmarán: no jugó amistosos, tiene muchas bajas y problemas internos».

Cabe recordar que Arabia Saudí está en el Grupo H del Mundial, junto a Uruguay, España y Cabo Verde, y que todas las selecciones suman un único punto tras la primera jornada.

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