Al-Hadri: «Marruecos se ha convertido en una selección europea... y podría repetir el logro de 2022»

El exguardameta egipcio Essam El-Hadary elogió el nivel de la selección marroquí en el Mundial 2026 y afirmó que los «Leones del Atlas» tienen una calidad técnica comparable a la de las selecciones europeas.

El exguardameta del Al-Ahly y el Zamalek afirmó en el programa «Hajma Murtada» de «Sky News Arabia»: «La selección marroquí puede considerarse europea, no africana; es fuerte y tiene jugadores de muy alto nivel».

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Sobre la última victoria de Marruecos ante Haití (4-2) en la última jornada de la fase de grupos, El Hadary afirmó: «Lo importante era marcar el primer gol y no obsesionarse con ganar por tres o cuatro goles de entrada; una vez llega el primero, todo se facilita y los demás goles llegan de forma natural».

El exportero de los «Faraones» añadió que «las actuaciones de Marruecos en este Mundial han elevado las expectativas de la afición» y consideró que los «Leones del Atlas» tienen el potencial para llegar lejos y, quizá, repetir el cuarto puesto logrado en Catar 2022.

Marruecos avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras quedar segunda en el Grupo 3 con 7 puntos, los mismos que Brasil, que lideró por diferencia de goles.