El mes de septiembre fue testigo del brillo de varios talentos en la Liga Joial de Élite Sub-21, después de que un grupo de jugadores lograra ofrecer niveles destacados y dejar una huella clara con sus clubes, ya sea marcando goles o marcando la diferencia en los partidos decisivos.

Ammar Al-Ghamdi, jugador del Al-Ittihad, encabezó la lista de las principales estrellas del mes, tras imponerse como uno de los jugadores más influyentes durante septiembre, gracias a sus números ofensivos y a su notable presencia con el Decano.

Ammar Al-Ghamdi: la primera estrella de septiembre

Ammar Al-Ghamdi fue el nombre más destacado durante el mes de septiembre, después de continuar ofreciendo niveles sólidos con la camiseta del Al-Ittihad, y logró marcar 6 goles, confirmando que atraviesa un periodo excepcional a nivel ofensivo.

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La huella de Al-Ghamdi no se limitó a marcar goles, sino que apareció de manera destacada durante los partidos de su equipo, y se convirtió en una de las fuentes de peligro ofensivo más importantes, aprovechando sus movimientos y su capacidad para llegar a la portería de forma constante.

Sus goles le dieron la primacía en el panorama entre los jugadores del mes, especialmente después de ser decisivo en más de un enfrentamiento, con lo que su nombre pasó a estar muy presente en la lucha por el título de máximo goleador del torneo.

Y con la continuidad de su nivel de esta manera, Al-Ghamdi se convirtió en uno de los talentos más destacados que merecen seguimiento en la Liga Joial de Élite Sub-21, después de demostrar durante septiembre que es capaz de marcar la diferencia cuando su equipo lo necesita.

Luay Al-Ubaidi: 3 goles con el Al-Hilal

Luay Al-Ubaidi continuó su destacada actuación con el Al-Hilal durante septiembre, tras conseguir marcar 3 goles, reservando su lugar entre las principales estrellas del mes.

Al-Ubaidi ofreció una notable presencia ofensiva, y fue uno de los elementos que contribuyó a dar al Al-Hilal soluciones adicionales frente a la portería de los rivales, especialmente con su capacidad para llegar a las zonas de peligro y aprovechar las ocasiones.

Sus tres goles confirmaron la continuidad de su evolución y le dieron un impulso importante en su trayectoria con el Al-Hilal, tras convertirse en uno de los nombres que tienen la capacidad de dejar una huella clara en los partidos.

Musa Adam: huella ofensiva con el Al-Ahli

Musa Adam entró en la lista de las mejores estrellas de septiembre tras marcar 3 goles con la camiseta del Al-Ahli, confirmando su presencia como uno de los elementos ofensivos más destacados durante el mes.

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El jugador logró aprovechar las ocasiones que tuvo y convertirlas en goles, siendo uno de los nombres más destacados que contribuyó a la fuerza ofensiva de su equipo durante los partidos de septiembre.

Los tres goles de Adam dan un indicio claro de su influencia frente a la portería, tras lograr dejar su huella en más de una ocasión y situarse dentro de la lista de los jugadores más destacados del mes.

Mohammed Al-Isa: goleador del Al-Ettifaq

Mohammed Al-Isa continuó brillando con el Al-Ettifaq durante septiembre, tras marcar dos goles, permaneciendo dentro del círculo de jugadores con una clara influencia ofensiva en el torneo.

Y aunque su registro goleador fue inferior al de Al-Ghamdi, Al-Ubaidi y Adam, los goles de Al-Isa contribuyeron a su presencia en la lista de las principales estrellas del mes, especialmente con su continua presencia en el tercio ofensivo.

Además, Al-Isa mantuvo su posición al frente de los máximos goleadores, confirmando que la lucha por el liderato de goleadores de la Liga Joial de Élite Sub-21 sigue abierta para más de un jugador.

Abdulaziz Al-Fawaz: dos goles con sabor a victoria

Abdulaziz Al-Fawaz fue uno de los nombres que merecía figurar en la lista de las mejores estrellas de septiembre, tras marcar dos goles con el Al-Fateh durante el mes, uno de los cuales fue el gol de la valiosa victoria sobre el Al-Nassr por 2-1 en la penúltima jornada.

La importancia del gol de Al-Fawaz ante el Al-Nassr reside en que no fue un simple gol dentro del registro del jugador, sino que llegó para resolver un enfrentamiento fuerte y darle al Al-Fateh tres valiosos puntos.

Al-Fawaz añadió otro gol a su cuenta durante septiembre, hasta llegar a los dos goles, confirmando su capacidad de aparecer en los momentos en que su equipo necesita definir.

De este modo, Ammar Al-Ghamdi encabeza el panorama como la primera estrella de septiembre con un registro de 6 goles, mientras que Luay Al-Ubaidi y Musa Adam quedaron detrás de él con tres goles cada uno, en tanto que Mohammed Al-Isa y Abdulaziz Al-Fawaz marcaron dos goles cada uno, ofreciendo la lista una imagen de los rostros más destacados que marcaron la diferencia durante el mes.