Según informa el diario español Marca, los representantes de Sancho han comunicado su negativa al presidente del Getafe, Ángel Torres.

El club de Primera División española había intentado recientemente fichar al atacante, que actualmente se encuentra sin equipo. Al parecer, Sancho estaba en principio abierto a jugar en el Getafe, pero las partes no llegaron a un acuerdo salarial.

El Telegraph había informado recientemente de que el club español ofreció a Sancho un contrato hasta el próximo verano con un salario de apenas unos 12.000 euros semanales (unos 400.000 euros hasta final de temporada). Como comparación, el contrato con el Manchester United que expiró a finales de junio le reportaba al exjugador del Dortmund casi 300.000 euros semanales, aproximadamente 25 veces más.

Las pretensiones salariales de Jadon Sancho eran demasiado elevadas para el Getafe

Según Marca, la oferta del Getafe era bastante más cuantiosa de lo que había informado el Telegraph. Sin embargo, el club de LaLiga no quiso satisfacer las exigencias de Sancho, que, según esa información, pretendía cobrar tres millones de euros netos por el resto de la temporada.

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Según añade Marca, Sancho ha elegido un destino mucho más lucrativo. El jugador de 26 años tendría una oferta procedente del mundo árabe que satisfaría sus exigencias. Por tanto, es posible que Sancho acabe en Arabia Saudí, aunque hace unas semanas también se le relacionó con el Arabian Falcons FC de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

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Sancho, que en su día dio el salto a la élite en el BVB y se convirtió en uno de los mejores atacantes jóvenes del mundo, daría así la espalda al fútbol europeo. En 2021, el Manchester United pagó al Dortmund la considerable cifra de 85 millones de euros por el internacional inglés, que ha disputado 23 partidos con su selección. Sin embargo, Sancho nunca pudo cumplir las grandes expectativas depositadas en él en Old Trafford.

Jadon Sancho: solo le fue realmente bien en el BVB

La única etapa realmente buena de Sancho en los últimos años llegó cuando estuvo cedido en el BVB durante la segunda mitad de la temporada 2023/24 y alcanzó, entre otros logros, la final de la Liga de Campeones con el conjunto de Dortmund. Este verano se habló de un nuevo regreso de Sancho a Dortmund, pero finalmente nunca hubo negociaciones concretas al respecto.

En el United, por su parte, el habilidoso regateador llevaba ya mucho tiempo sin futuro. Como las cesiones al Chelsea y al Aston Villa en las dos últimas temporadas no funcionaron como se esperaba, la carrera de Sancho fue estancándose cada vez más. Tras la finalización de su contrato en Manchester, Sancho no ha encontrado hasta ahora un nuevo club. Al parecer, además del Getafe, también habían mostrado interés, entre otros, clubes de Italia o Turquía.