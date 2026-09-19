La derrota del Al-Ahli ante el Sundowns no fue un simple resultado pasajero para el comunicador Waleed Al-Faraj, quien consideró que el equipo desperdició la oportunidad de coronarse por lo ocurrido dentro del terreno de juego, abriendo tras el partido una serie de asuntos que, a su juicio, necesitan revisión, desde el futuro del entrenador Marino Pusic hasta decisiones anteriores relacionadas con las estrellas del equipo.

Al-Faraj afirmó durante sus declaraciones en su programa "Rotana Sport con Waleed": "No era optimista con el Al-Ahli teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa, pero fracasó en ofrecer el nivel exigido", asegurando que el inicio del partido le hizo sentir que sus expectativas podían cambiar, después de que el Al-Ahli apareciera con fuerza y ofreciera un nivel que le hizo creer que el equipo era capaz de sellar el título.

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Y añadió: "El Al-Ahli estuvo al principio muy bien, y percibí que el equipo era capaz de conseguir el título", antes de dirigir duras críticas a la manera de gestionar el partido, aclarando: "El Sundowns no era ese equipo fuerte, pero la apatía y la frialdad del entrenador en el segundo tiempo desperdiciaron la oportunidad".

Al-Faraj consideró que la pérdida del título llegó como consecuencia de no manejar de la forma exigida los momentos decisivos, diciendo: "La copa se perdió en la gestión del momento y con la afición en estado de ebullición", señalando que la ira de la afición se intensificó tras el partido, en coincidencia con las peticiones de destituir a Pusic, que describió como algo que necesita un "rescate urgente".

Al-Faraj no limitó la responsabilidad al cuerpo técnico, sino que abrió el asunto de las decisiones que precedieron a la temporada, diciendo: "Ojalá se hiciera una investigación interna sobre los sustitutos de Jaissle, Kessié y Mahrez", en referencia a la salida del anterior entrenador Matthias Jaissle, junto al dúo Franck Kessié y Riyad Mahrez, y a los debates que suscitaron estas decisiones en torno a las elecciones del Al-Ahli durante el último periodo.

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Así, la derrota ante el Sundowns encendió una nueva ola de polémica en torno al Al-Ahli, después de que el debate pasara del resultado del partido al futuro de Pusic y a las decisiones que dieron forma al equipo actual, en un momento en el que el club busca una reacción rápida que devuelva la calma a las gradas tras la pérdida de la oportunidad de coronarse con el título.







