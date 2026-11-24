Compartir Sigue a GOAL en Google

La derrota del Al Ahli por 2-3 ante el Al Shamal, después de ir ganando por dos goles a cero, ha vuelto a abrir la puerta a las críticas en los medios de comunicación saudíes. Crecen los interrogantes sobre el futuro del entrenador Marino Pušić y sobre la capacidad de la directiva del club para tomar decisiones firmes, tras una derrota especialmente dolorosa por la forma en que el equipo dejó escapar su ventaja.

Anuncios

En el programa «Rotana Sport con Walid», el periodista Walid Al Faraj analizó con su invitado, Faisal Zaid, las consecuencias de la derrota. Zaid criticó la manera en que la directiva del Al Ahli está gestionando el asunto del entrenador y consideró que la indecisión a la hora de tomar una decisión se ha convertido en parte del problema que sufre el club.

Zaid ironizó sobre la escena que podría repetirse entre el técnico y la directiva: «Si tuviéramos que ponerle un titular a este partido, sería: Pušić le dice a la directiva del Al Ahli que lo despida».

Al Faraj respondió con sarcasmo y aseguró que en el Al Ahli no hay quien tome decisiones, en alusión a la falta de firmeza pese al bajón en los resultados y en el juego, y a las dudas que eso genera sobre el futuro del cuerpo técnico.

Lee también: «Se vuelven locos y nosotros disfrutamos»: un exdirectivo del Barcelona provoca al Real Madrid

Anuncios Anuncios

Al Faraj continuó: «No lo destituirán a menos que pierda por cinco goles contra el Al Ittihad». Subrayó que algunas directivas no toman las decisiones que espera la afición «hasta que se les cae el techo encima», según sus palabras, y señaló que hay dirigentes que no se mueven ni siquiera cuando la situación llega a un punto difícil de ignorar, lo que debilita su posición ante los aficionados. El Al Ahli se medirá al Al Ittihad el próximo 11 de diciembre, en la 15.ª jornada de la Liga Roshn.

Related Topics

Zaid afirmó que la regla en la gestión es clara: «Cuando falta la decisión, la directiva se debilita… Hoy te estás quemando tú solo». En su opinión, la directiva del Al Ahli se perjudica a sí misma al mantener este enfoque, porque parece incapaz de resolver los asuntos importantes en el momento oportuno, en lugar de afrontar las crisis de forma directa y asumir la responsabilidad de las decisiones que toma.

Lee también: ¿Impotencia de Amouta o desorden del Al Ahli? ¿Cuál de los dos no encaja con el otro?

Anuncios

Por su parte, Al Faraj criticó la naturaleza de la gestión de los clubes en la actualidad. A su juicio, se ha alejado de la imagen tradicional de las instituciones deportivas y se han vuelto «parecidos a fábricas de cemento», en sus propias palabras, en referencia a la multiplicidad de niveles de decisión y a la complejidad de los procedimientos, que impiden a los responsables del club actuar con la rapidez necesaria cuando estallan las crisis.

En esa línea, señaló que la directiva del club no tiene necesariamente libertad para actuar por su cuenta y que algunas decisiones requieren aprobaciones e instrucciones de instancias superiores. Eso explica, desde su punto de vista, la espera en la que vive la directiva, aunque no la exime de las consecuencias de la situación actual.

Anuncios

Zaid retomó la palabra para afirmar que el responsable del Al Ahli, sea cual sea su nombre o su cargo, acaba esperando instrucciones en lugar de contar con competencias claras que le permitan afrontar los problemas. Insistió en que esta situación convierte su papel en algo más parecido al de un aficionado que espera a ver qué pasa, sin capacidad para influir en la decisión.

Zaid cerró su intervención aludiendo a lo difícil que resulta saber a quién pueden dirigirse los aficionados o a quién pueden exigir que actúe, ante la falta de claridad en las responsabilidades y el solapamiento de competencias.

Anuncios

Lee también: Mourinho intuye el peligro: ¿hasta cuándo sobrevivirá el Real Madrid con el arma del caos?