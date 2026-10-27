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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

¿Al estilo de Vinicius? ¿Perdonó el árbitro la expulsión del jugador del Al Shamal ante el Al Hilal?

Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
Catar
Arabia Saudí

Una polémica situación arbitral

Una jugada arbitral generó una gran polémica durante el partido entre el Al Hilal saudí y el Al Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El Al Hilal perdió ante el Al Shamal por 1-3, este martes, en el estadio Al Bayt de Al Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Al comienzo de la segunda parte, los jugadores del Al Hilal reclamaron una tarjeta roja para Nassim Ben Aïssa, jugador del Al Shamal, por tirar del pelo del astro francés Simon Bouabré en el centro del campo, algo que el árbitro rechazó.

El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal Richa respaldó la decisión del árbitro del encuentro y aseguró que el jugador del Al Shamal no merecía recibir una tarjeta roja por esta falta.

Richa declaró, en unas palabras al diario saudí "Arriyadiyah": "En la jugada en la que Nassim Ben Aïssa, jugador del Al Shamal catarí, tiró del pelo de Simon Bouabré, jugador del Al Hilal, el contacto comenzó con un agarrón de la camiseta, antes de que la mano de Ben Aïssa llegara a la punta del pelo de Bouabré al final del contacto con un tirón leve, sin efecto y sin fuerza".

Y concluyó: "Se le puede reprochar al árbitro no haber mostrado una amonestación merecida al jugador del Al Shamal por el agarrón, pero la falta no llega a ser de expulsión".

Cabe recordar que el brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, fue expulsado por el mismo motivo durante el enfrentamiento ante el Villarreal, en la octava jornada de la Liga española.

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