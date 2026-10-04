Al estilo de Messi: la verdad sobre si Cristiano disputará un partido de despedida con la selección de Portugal

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa sigue siendo incierto, tras su desencuentro con el entrenador Jorge Jesus.

El futuro internacional de Ronaldo depende de las decisiones que se tomarán después del partido de esta noche ante Noruega en el estadio Do Dragão.

El diario "L'Équipe" informó de que hay negociaciones en marcha para disputar un partido de despedida de Cristiano Ronaldo durante el próximo periodo, para que el Don ponga fin a su trayectoria internacional de una manera especial, acorde con su gran historia.

Pero el diario portugués "Record" afirmó: "Contrariamente a lo que publicó L'Équipe y recogieron otros medios portugueses, actualmente no existe ninguna conversación ni negociación sobre un posible partido de despedida del actual capitán de la selección de Portugal".

El diario "Record" supo que esto no es más que un escenario imaginario que no se basa en ningún fundamento real.

Cabe señalar que el diario francés escribió en su titular principal que Ronaldo podría "regresar para disputar un partido de despedida".

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca y prometió aclarar las razones que lo llevaron a retirarse de la concentración del equipo en el momento oportuno. Y aunque la decisión del delantero del Al-Nassr se interpretó como el preludio de su marcha definitiva, aún no ha hablado sobre los últimos días ni sobre lo que pretende hacer en relación con la selección portuguesa.

El internacional portugués, de 41 años, regresó a Riad esta tarde en un vuelo procedente de Madrid.

El diario "Record" subrayó que la Federación Portuguesa pondrá en marcha un plan de paz tras el partido de esta noche, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 4, División A, de la Liga de Naciones de la UEFA.

El resultado deseado es la reconciliación con Cristiano Ronaldo y su regreso a la selección.

Bruno Fernandes recordó a todos en una rueda de prensa el sábado: "Cris es parte del equipo".

Y el centrocampista del Manchester United añadió: "Espero que no tome decisiones precipitadas y que no quiera dejar la selección nacional de forma definitiva".

Jorge Jesus también dejó la puerta de la reconciliación abierta, aplazando sus declaraciones para después del partido de esta noche.

Cabe recordar que el argentino Lionel Messi disputará un partido de despedida con la selección de su país después de la medianoche del próximo martes ante Benín, después de haber anunciado su retirada internacional tras el Mundial.