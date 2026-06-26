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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Al estilo de James Rodríguez... ¿Conseguirá Salah una hazaña excepcional en el Mundial frente a Irán?

M. Salah
James Rodriguéz
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Salah dejó huella en los cuatro partidos que disputó en el Mundial

Mohamed Salah, capitán de Egipto, busca brillar ante Irán para alcanzar un hito histórico en el Mundial 2026.

Mañana sábado por la mañana, en Seattle, liderará a Egipto en la tercera jornada del Grupo 7.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, dos más que Irán y Bélgica, y aspira a avanzar a la siguiente ronda por primera vez.

Si marca o asiste, será el primer jugador desde James Rodríguez en 2014 en participar en goles en sus cinco primeros partidos de un Mundial, según Opta.

En 2018 jugó dos encuentros y marcó ante Rusia y Arabia Saudí, tras perderse el debut contra Uruguay por lesión.

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En esta edición ha dado una asistencia ante Bélgica y luego marcó y asistió contra Nueva Zelanda.

Con tres tantos y dos asistencias, es el máximo goleador de Egipto en Mundiales.

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Por otro lado, Rodríguez fue uno de los jugadores más destacados de la edición de 2014 y cuajó una actuación sobresaliente en el torneo.

En la fase de grupos marcó ante Grecia, Costa de Marfil y Japón, además de dar dos asistencias contra los asiáticos.

En octavos marcó un doblete a Uruguay y en cuartos anotó ante Brasil.

En total, el exmadridista firmó seis goles y dos asistencias.

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