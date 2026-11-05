Al estilo de Giggs y Juliet: una propuesta sorpresa para que Mohamed Salah dirija a la selección de Egipto

Mohsen Saleh, expresidente del comité de planificación del Al Ahly, pidió que Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, asuma la dirección de la selección de Egipto en los tres próximos partidos.

La Federación Internacional de Fútbol "FIFA" decidió suspender al director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, y a su hermano gemelo Ibrahim Hassan, director de la selección, por tres partidos cada uno, tras los incidentes que acompañaron al partido de Egipto frente a Argentina en el Mundial.

Hossam Hassan e Ibrahim Hassan se perderán los dos partidos de la selección de Egipto ante Malaui en las jornadas tercera y cuarta de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, previstos para los días 13 y 17 de noviembre en curso, además del partido frente a Angola en marzo de 2027.

Mohsen Saleh dijo en una publicación a través de su cuenta oficial en el sitio "X": "¿Quién dirigirá a la selección tras la suspensión del cuerpo técnico por tres partidos?".

Y agregó: "La Federación Internacional prohíbe al sancionado estar presente en los vestuarios o en el túnel de los jugadores antes o durante el partido.

O estar en los banquillos o en el área técnica, o tener contacto directo, bajar hasta los jugadores o hablar con ellos directamente sobre el terreno de juego".

Y añadió el exentrenador de Egipto: "Salah como director técnico interino de la selección de Egipto, debido a lo apremiante del tiempo, y es el más idóneo para dirigir a la selección en los tres próximos partidos. Salah tiene las cualidades

personales y técnicas para desempeñar la tarea".

Y concluyó: "Hay ejemplos de estrellas que combinaron el jugar con el dirigir. Dalglish (Liverpool), Gullit y Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) y George Weah (Liberia)".