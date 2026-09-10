Justo después del partido contra la AS Roma (1-1), el entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, presentó su dimisión. El técnico sorprendió también a sus jugadores, que no se enteraron de la noticia (de forma indirecta) hasta después del encuentro. Sin embargo, el presidente del club, Aziz Yildirim, no ha aceptado la dimisión de Kartal.

«Esta noche he dejado mi cargo», declaró Kartal en la rueda de prensa. «He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos».

El jugador del Fenerbahçe Archie Brown fue uno de los futbolistas que se quedó totalmente sorprendido. El autor del gol se enteró de la noticia por un periodista y recibió la confirmación de su traductor. «No, no lo sabía».

Según Yildirim, la razón de fondo de la decisión de Kartal es una botella de agua que fue lanzada hacia su cabeza durante el partido. La persona que arrojó el objeto, según los medios turcos, ya ha sido arrestada.

El presidente Yildirim no ha aceptado la dimisión de Kartal. «Le lanzaron una botella de agua a la cabeza del técnico İsmail cuando iban 1-1. Por eso está triste. ¡Esa es la razón! Nuestro equipo jugó bien, sacamos un punto», dijo Yildirim, entre otras cosas.

«Acabo de hablar con İsmail Kartal. Hasta que yo pare, İsmail Kartal es entrenador, técnico o lo que sea. ¡Hasta que me marche, no puede irse de aquí! Dijo que siente la presión. “Tomo medicación”, dijo. Yo también tomo 30 medicamentos», añadió Yildirim.

El Fenerbahçe ha empezado de forma discreta la nueva temporada de la Süper Lig, con seis puntos en cuatro partidos, por lo que la distancia con el líder Galatasaray y el perseguidor Besiktas es de cuatro y tres puntos, respectivamente.

Sin embargo, también hubo un gran éxito. Kartal llevó recientemente al Fenerbahçe a la fase principal de la Champions League por primera vez desde 2008, al superar en las rondas previas, sucesivamente, a Górnik Zabrze, Sturm Graz y Olympique Lyon.

Kartal regresó este verano por segunda vez al Fenerbahçe como entrenador principal, cargo que ya había ocupado entre 2014 y 2015 y entre 2022 y 2024. Además, entre 2010 y 2014 trabajó allí como asistente de Aykut Kocaman y Ersun Yanal. Entre 1997 y 1999, el ahora turco de 65 años también fue segundo entrenador en el Fenerbahçe.



