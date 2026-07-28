El club Al Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, ha puesto la mirada en uno de los jugadores del Al Ittihad para ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario saudí «Asharq Al Awsat» señaló que el Al Diriyah presentó una oferta oficial al Al Ittihad para fichar a su jugador Ahmed Al Ghamdi en el actual mercado estival.

El periódico aclaró que el futbolista de 24 años rechaza la idea de abandonar el Al Ittihad durante el actual periodo de fichajes de verano, ya que desea continuar su trayectoria en el club sin embarcarse en una nueva experiencia.

Al Ghamdi abrió la puerta a un traspaso al Al Diriyah, pero con condiciones complejas, que consisten en obtener un salario muy superior al que percibe en el Al Ittihad, además de firmar un contrato a largo plazo.

Al Ghamdi podría abandonar el Al Ittihad de forma gratuita durante el próximo mercado de fichajes de verano, a menos que renueve su contrato, que expira al término de la próxima temporada.

Al Ghamdi regresó al Al Ittihad el verano pasado, tras el final de su cesión al Neom, para tener una buena actuación bajo la dirección del entrenador portugués Sérgio Conceição, disputando 34 partidos en los que marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

Cabe recordar que el joven jugador saudí posee la capacidad de jugar en las posiciones de extremo izquierdo y derecho, así como en la posición de creador de juego.