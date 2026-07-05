Mohammed Al-Da’ei, leyenda del Al-Hilal, ha generado polémica al afirmar que la continuidad del entrenador italiano Simone Inzaghi podría provocar crisis en el vestuario, pues sus ideas técnicas no encajan con la identidad del «Zaim».

Durante su paso por el programa «Dorina Ghir», el exguardameta argumentó que las ideas del italiano no encajan con el estilo del club y que el equipo no ha rendido como se esperaba.

Y concluyó: «Su continuidad generará roces con los jugadores, pues sus ideas chocan con la identidad del equipo; la eliminación en la Copa del Rey del curso pasado lo demuestra».

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Sobre la posible llegada del francés Karim Benzema, afirmó que el veterano delantero no triunfará con el estilo del técnico italiano.

Y añadió: «Benzema no triunfará en el Al-Hilal por el estilo de Inzaghi; convivir con sus ideas será muy difícil».

Sus palabras llegan mientras el club se prepara para la nueva temporada, en medio de la expectativa por los cambios técnicos y administrativos en curso.