Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, tiene la intención de anunciar su primera lista mañana viernes, de cara al inicio de la concentración de los Bleus durante el parón internacional.

Desde su nombramiento como director técnico de la selección francesa en sustitución de Didier Deschamps tras el final del Mundial, Zidane trabaja con esfuerzo y dedicación: ha formado su cuerpo técnico y ha pulido sus habilidades, además de celebrar numerosas reuniones de trabajo en París y en Madrid, donde reside, según la cadena "RMC Sport"





Algunos miembros del equipo de Zidane se encuentran actualmente en Clairefontaine (sede de las concentraciones de la selección francesa) para preparar de la mejor manera posible la llegada de los internacionales franceses seleccionados y reducir cualquier alteración en su rutina diaria.

Según informó la misma cadena, Zidane insiste en imponer su estilo en su primera concentración como director técnico de Francia y, con la ayuda del nuevo cuerpo técnico, busca controlar en la medida de lo posible el transcurso de los primeros días de la concentración, con el objetivo de reducir su exposición ante la prensa.

​​Por este motivo, no se permitirá a los periodistas asistir al tradicional desfile de los jugadores a su llegada a Clairefontaine.

Esta costumbre siempre ha generado una gran polémica, especialmente en lo relativo a la vestimenta de los jugadores, y es evidente que Zidane quiere ponerle fin por el momento.

Por su parte, la cadena "Foot Mercato" calificó de audaz la decisión de Zidane, señalando que representa una ruptura con el enfoque que seguía anteriormente Didier Deschamps.

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