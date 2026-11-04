Según informa Sky, el excepcional talento del Manchester United y el Real Madrid ya han alcanzado un principio de acuerdo verbal para su traspaso.

La operación debería cerrarse pronto, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo. Por eso, otros clubes interesados, como el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain, aún no estarían completamente descartados en la pugna por el jugador de 16 años.

Según informa el jefe de fútbol de Bild, Christian Falk, en su portal cfbayerninsider, el club muniqués aún tendría posibilidades muy concretas de fichar a Gabriel. Las conversaciones entre el Bayern y el entorno del joven inglés continuarían.

Debido a los actuales problemas de lesiones en ataque, donde al equipo más laureado de Alemania le faltan jugadores importantes como Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala y Luiz Diaz, al Bayern podría interesarle ficharlo ya en el próximo mercado de invierno. En las últimas semanas ya había trascendido que, si se alcanza un acuerdo, Gabriel estaría destinado al primer equipo.

El diario español Sport ya había publicado recientemente que el Real Madrid ocupaba una posición de clara ventaja para fichar a Gabriel. Según esa información, el jugador habría rechazado al PSG y habría recalcado que quiere marcharse a España para jugar en LaLiga.

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¿Por qué dejará JJ Gabriel el Manchester United en verano?

Lo que ya es seguro es que Gabriel dejará en verano el Manchester United, su club hasta ahora. Gabriel juega para los Red Devils desde los once años y la temporada pasada marcó 23 goles en 23 partidos con el equipo sub-18. Por ello, fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18. En agosto también debutó como profesional y se convirtió en el jugador más joven de la historia del United en el primer equipo.

En principio, las normas del Brexit impiden a Gabriel fichar por un club de otro país hasta que cumpla 18 años. En Inglaterra, por ahora solo puede firmar un contrato de beca; no podrá firmar uno profesional hasta los 17. Sin embargo, el origen de sus padres podría ofrecerle una vía para sortear esa restricción: según Sky, Gabriel quiere solicitar un pasaporte chipriota. Eso permitiría su traspaso ya en enero.

Gabriel había acaparado titulares recientemente porque, al parecer, pidió al Manchester United que cancelara su inscripción en el club. La petición causó «conmoción» en el United y es «casi inaudita», según informó Telegraph.