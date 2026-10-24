Como anunció el Bayern de Múnich el sábado por la tarde, el portero Neuer no estará disponible por lesión. Una persistente irritación de un tendón del pie obliga al guardameta de 40 años a parar de nuevo.

Por la noche, Sky informó de que el centrocampista Aleks Pavlovic también se perdería el partido por problemas en la pantorrilla.

Neuer ya se había perdido por sus problemas en el pie la victoria en casa por 6-1 ante el RB Leipzig el pasado fin de semana y, antes de eso, el partido de la Liga de Campeones en el campo del Viking Stavanger. Entre semana había regresado a la portería del Bayern para el 2-2 en el gran duelo de la Liga de Campeones contra el Arsenal, pero ahora tendrá que volver a parar.

Lo sustituirá Jonas Urbig, como ya hizo ante el Leipzig y el Stavanger. El guardameta de 23 años, al que el Bayern prepara para suceder a Neuer, ya ha disputado cuatro partidos esta temporada entre todas las competiciones. A ellos se suman dos encuentros con la selección alemana. Por eso, en el Bayern no tienen que preocuparse por una posible falta de ritmo competitivo de su portero.

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¿Quién más será baja en el Bayern de Múnich, además de Manuel Neuer, y quién podría sustituir a los lesionados?

Además de Neuer, el campeón tendrá que prescindir de varios jugadores importantes ante el Friburgo, tercero en la clasificación tras un gran inicio. Joshua Kimmich, pieza clave del centro del campo, será baja, como ya ocurrió ante el Arsenal, por un fallecimiento en su familia. Si Pavlovic también queda fuera, las opciones en el centro del campo se reducirían aún más. Junto a Tom Bischof, el joven Bara Sapoko Ndiaye, de solo 18 años, podría estrenarse esta temporada como titular. Otra alternativa sería que Konrad Laimer jugara en su antigua posición habitual de mediocentro defensivo, en lugar de hacerlo por la derecha en la línea de cuatro.

Además, tampoco estarán disponibles por lesión el atacante Luis Diaz (pequeña rotura de un fascículo muscular), el mediapunta Jamal Musiala (lesión muscular en el muslo) y el central Min-jae Kim (distensión muscular).

A las bajas de varios titulares se añade la ausencia del entrenador principal en Friburgo. Vincent Kompany se desplomó el viernes en las instalaciones de entrenamiento mientras observaba una sesión del segundo equipo. El belga fue trasladado a un hospital de Múnich, donde permanece sometido a pruebas.

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El director deportivo Max Eberl confirmó en una rueda de prensa el sábado por la mañana que el estado de Kompany era estable. Sin embargo, no está claro cuándo podrá regresar el técnico de 40 años, que recientemente sufrió una fuerte infección vírica. «Vinnie tendrá todo el tiempo que necesite, no vamos a establecer plazos. Tenemos que averiguar QUÉ y CÓMO. Pero estamos hablando de semanas, eso debe quedarnos claro a todos», explicó Eberl.

El segundo entrenador Aaron Danks sustituirá a Kompany en Friburgo. El inglés de 43 años llegó a la Säbener Straße en 2024 junto con Kompany.