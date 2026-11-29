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Al Ahly arrancó su andadura en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF con una contundente victoria, después de endosar cuatro goles sin respuesta al Primeiro de Agosto angoleño el domingo por la noche en el Estadio Internacional de El Cairo, en una velada que supuso el debut de Sami Qamsan al frente del banquillo del equipo tras la destitución del técnico marroquí Hussein Ammouta.

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Al Ahly no se conformó con sumar los tres puntos, sino que ofreció una sólida exhibición ofensiva con la que lanzó un aviso temprano a sus rivales del Grupo A y confirmó su deseo de pelear con fuerza por el título continental.

Al Ahly sumó 3 puntos y se colocó líder del Grupo A, mientras que el Raja marroquí logró un punto que lo sitúa en la tercera posición, igualado con el ASKO Kara, y el Primeiro de Agosto cierra la clasificación sin puntos.

Al Ahly salió con una presión ofensiva desde el inicio para tratar de imponer su ritmo al conjunto angoleño. Omar El Saey estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo desde fuera del área, pero el guardameta del Primeiro de Agosto lo detuvo y lo mandó a córner.

Mohamed Hany también intentó inquietar la portería con un potente disparo desde dentro del área, aunque el balón se marchó por encima del larguero. Después, ambos equipos intercambiaron algunas aproximaciones sin generar verdadero peligro sobre la portería de Mostafa Shobeir.

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En los primeros minutos se produjo un fuerte choque entre Achraf Dari y el portero del conjunto angoleño dentro del área, lo que obligó a intervenir a los servicios médicos para atender al defensa marroquí antes de que se reanudara el juego.

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En el minuto 15, Al Ahly logró descifrar la defensa angoleña: Mohamed Hany envió un centro preciso desde la banda derecha y Mahmoud Salah se elevó de forma magnífica para conectar un potente cabezazo que se coló a la derecha del portero y puso por delante a los locales.

El gol fue revisado por el VAR, que confirmó su validez, y Al Ahly siguió apretando en busca de ampliar la ventaja. El Primeiro de Agosto sufrió entonces otro contratiempo, ya que se vio obligado a realizar un cambio temprano en la portería después de que su guardameta se lesionara y no pudiera continuar en el encuentro.

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Al Ahly aprovechó su superioridad y anotó el segundo gol en el minuto 32: Ali Mahmoud puso un centro al área, Achraf Bencharki se elevó y cabeceó con fuerza al fondo de la red, lo que dio al conjunto rojo una cómoda ventaja antes del descanso.

El equipo angoleño intentó recortar distancias con un disparo desde fuera del área que se marchó junto al poste, mientras que los nuevos intentos de Al Ahly no se tradujeron en más goles, de modo que la primera parte terminó con los locales por delante por 2-0.

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Taher entra y marca, y Zizo falla un penalti

Al comienzo de la segunda parte, Sami Qamsan dio entrada a Taher Mohamed Taher en lugar de Mahmoud Salah, autor del primer gol, con la intención de mantener la presión sobre la defensa rival.

Taher solo necesitó un minuto para dejar su sello: aprovechó su presión sobre un jugador del Primeiro de Agosto, le robó el balón y soltó un potente disparo desde la frontal del área que acabó en la red en el minuto 46, para firmar el tercer gol de Al Ahly.

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El conjunto rojo siguió dominando el desarrollo del juego, y Taher Mohamed Taher provocó un penalti tras ser derribado por el portero del equipo angoleño.

Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro confirmó su decisión. Ahmed Sayed Zizo se encargó de lanzar la pena máxima en el minuto 58, pero ejecutó mal y envió el balón fuera, desperdiciando la ocasión de anotar el cuarto gol.

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El penalti fallado no afectó a la superioridad de Al Ahly, que siguió amenazando la portería rival. Achraf Bencharki estuvo cerca de volver a marcar tras recibir un pase de Zizo en un contragolpe, pero mandó su disparo por encima del larguero.

Dari prepara y Taher cierra el festival de goles

Con el partido encarando su recta final, Qamsan realizó varios cambios: en el minuto 73 dio entrada a Aktay Abdullah y Akram Tawfik en lugar de Achraf Bencharki y Ali Mahmoud, y dos minutos después metió a Karim Fouad en sustitución de Tawfik Mohamed.

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En los minutos siguientes brilló Mostafa Shobeir, que detuvo con maestría un potente cabezazo desde dentro del área tras un centro del conjunto angoleño, manteniendo su portería a cero y alejando el peligro.

Al Ahly respondió con una peligrosa ocasión de Karim Fouad, que soltó un fuerte disparo desde dentro del área, pero el portero lo detuvo y lo mandó a córner.

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En el minuto 84, Al Ahly coronó su superioridad con el cuarto gol: Zizo botó con fuerza un saque de esquina, Achraf Dari remató de cabeza, el portero detuvo el intento y el balón rechazado le cayó a Taher Mohamed Taher, que lo empujó a la red con la pierna izquierda.

En el minuto 85 se retiró Ahmed Sayed Zizo y entró Hussein El Shahat. Poco después, Aktay Abdullah desaprovechó la ocasión de marcar el quinto gol al rematar un centro desde la banda izquierda, pero mandó el balón por encima de la portería.

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El árbitro pitó el final y certificó la victoria de Al Ahly por 4-0, un inicio perfecto para la andadura de Sami Qamsan al frente del equipo.

Ali Maaloul guía al Sfaxien a un valioso triunfo

En otro partido de la primera jornada de la fase de grupos, el Sfaxien tunecino arrancó su andadura en el torneo con una victoria por 1-0 sobre el Black Bulls mozambiqueño, en un duelo disputado en territorio tunecino.

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El Sfaxien debe este triunfo a su estrella internacional Ali Maaloul, que anotó el único gol del partido en el minuto 33, después de que el árbitro señalara un penalti a favor de los locales que el capitán del equipo transformó con acierto.

El gol de Maaloul dio al conjunto tunecino una ventaja temprana que mantuvo hasta el pitido final. Así, el Sfaxien, dirigido por Mohamed Kouki, sumó sus primeros tres puntos en la competición continental, aprovechando el factor campo y el apoyo de su afición, y logró un arranque positivo en la fase de grupos.