Cómo ver el Al Ahli vs. Al-Taawoun con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 28 nov 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

El Al Ahli recibe al Al-Taawoun en la Liga Profesional Saudí el sábado 28 de noviembre en el King Abdullah Sports City de Yeda. El partido corresponde a la jornada 13.

El equipo local llega tras una semana complicada. El conjunto de Marino Pusic perdió 3-2 ante el Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 23 de noviembre, solo tres días después de vencer 3-1 al Al Nassr en liga.

Esa victoria calmó brevemente las aguas tras la derrota por 6-1 ante el Al Shabab a finales de octubre. Desde entonces, los resultados han oscilado entre extremos y la presión sobre Pusic no ha disminuido.

El Al Ahli sigue cuarto en la clasificación y cuenta con el máximo goleador de la liga, Ivan Toney, que suma 14 goles esta temporada. Jugar en casa, en Yeda, le ofrece una clara oportunidad para recuperar el impulso.

El Al-Taawoun, entrenado por Vuk Rasovic, se encuentra en una situación muy distinta. Es 17.º en liga y solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

En su último encuentro empató sin goles con el Al-Nahda en la Liga de Campeones 2 de la AFC. Lleva cuatro partidos invicto, pero todavía no ha logrado traducir esa racha en puntos en liga.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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